2019-06-19T10:45:56+03:00
Происшествия

В Омске пожарные спасли детей, которых огонь загнал на окно восьмого этажа

Мальчишки, спасаясь из задымленной квартиры, зацепились за сушку для белья [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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Пожар в квартире на улице Молодцова в микрорайоне Московка-2 случился сегодня днем. Очевидцы о пожаре рассказали в социальных сетях – они сняли на видео, на котором видно двух детей на подоконнике 8 этажа. Из окна квартиры в этот момент шел дым, а испуганные дети звали на помощь взрослых. Они стояли на подоконнике и держались за приспособление для сушки белья. Балкона в доме нет, поэтому школьники придумали только такой способ спасения.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС, оказавшимся на высоте мальчикам всего 8 и 10 лет. Их удалось спасти. Огнеборцы вскрыли входную дверь в квартире, вывели детей и за считанные минуты потушили пламя.

О причинах пожара пока ничего не сообщается, возможно, имело место неосторожное обращение с огнем - дети могли неудачно поиграть со спичками. Известно, что в комнате загорелись вещи.

На месте пожара работали 20 спасателей и 5 единиц техники. Помимо детей из дома эвакуировали еще 23 человека - они покинули здание самостоятельно.

Дети в окне с дымом в многоэтажке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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