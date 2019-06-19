В Петербурге задержали омского бизнесмена, обманувшего дольщиков на 38 млн рублей

Сотрудники интерпола задержали Олега Пахтеева. Омского бизнесмена, обманувшего дольщиков ЖСК «Малиновского-2012», объявили в розыск год назад. Все это время, как оказалось, похитивший 38 млн рублей, строитель жил припеваючи в северной столице нашей Родины. А в это время омичи, отдавшие ему кровные деньги, буквально боролись за крышу над головой.

«Всю жизнь откладывали на квартиру»

Одним из пострадавших по делу Пахтеева оказался Владимир Шмидт. Со своей женой он отработал в Омске больше 30 лет. Сегодня его супруга уже на пенсии, но своего жилья у четы нет.

- Всю жизнь мы честно работали на заводах и откладывали деньги на покупку квартиры, - рассказывал Владимир – Чтобы купить квартиру в ЖСК «Малиновского-2012», продали единственное жилье в общежитии. Мы с семьей теперь бомжи.

В 2012 году семья вложила полтора миллиона рублей в строительство 12-этажки в районе Красноярского тракта и проспекта Менделеева. Супруги надеялись в скором времени отпраздновать новоселье, но и спустя годы дальше фундамента дело не сдвинулось. Дольщикам – а таких пострадавших, как Шмидт, в деле сегодня еще 37 человек – не раз сообщали о переносе сроков сдачи, застройщики сменяли друг друга, а последний – Олег Пахтеев – и вовсе бросился в бега.

Пайщикам предлагали достроить многоэтажку за свой счет, но на это требовались огромные суммы. Таких денег у простых работяг и пенсионеров, конечно, не было. Они не раз обращались за помощью к властям, писали обращения и устраивали пикеты, но чиновники хранили молчание. Спустя 7 лет стройматериалы с объекта разворовали, а на месте злополучного дома не появился даже первый этаж.

Самое удивительное в этой истории: деньги на работы в кассе ЖСК были, но доверили свои кровные рубли дольщики Олегу Пахтееву – мошеннику со стажем.

Сердечник в бегах

Олег Пахтеев занял пост председателя в проблемном ЖСК в 2014 году. Причем буквально пересел в руководящее кресло с тюремной койки.

В 2010 году бизнесмена, трудившегося скромным гендиректором на Омском вагоноремонтном заводе, судили за мошенничество. Коммерсант получил от нескольких фирм плату за поставку нефтепродуктов, а деньги присвоил. Пахтеева судили - приговорили к трем годам и 7 месяцам лишения свободы, а еще обязали вернуть пострадавшим 26 миллионов рублей. В колонии у бизнесмена случился инфаркт, и он забросал суды и силовые ведомства жалобами и требованиями изменить ему вид наказания.

В общей сложности мужчина отбыл весь назначенный срок, и, выйдя на свободу, решил не поправлять здоровье, а заняться строительством. Знали бы дольщики о недавнем прошлом председателя, быть может, беды бы не произошло. Но факт остается фактом: получив деньги от 38 пайщиков, Пахтеев стал регулярно залазить в кассу кооператива (подробнее см. «Вопрос ребром»), забирать крупные суммы. Когда на застройщика завели уголовное дело и ему предъявили обвинение, он попросту бросился в бега.

Накануне стало известно, что бизнесмен в течение года скрывался в Петербурге. Сотрудники интерпола задержали Пахтеева у одного из торговых центров. В ближайшие дни его доставят самолетом в родной город, где будут судить.

ВОПРОС РЕБРОМ

В чем обвиняют застройщика?

– Злоумышленник, используя служебное положение, систематически изымал из хозяйственного оборота вверенные ему денежные средства на строительство многоэтажного дома в Советском округе города Омска. В результате его противоправных действий в установленные сроки 38 граждан не получили оплаченные ими жилые помещения. Ущерб превысил 38 миллионов рублей, – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Кроме того, подозреваемый безвозмездно получил от своего предшественника 7 квартир для реализации и использования вырученных средств на достройку дома. В дальнейшем он продал два помещения, однако полученными от покупателей 3 миллионами рублей распорядился по своему усмотрению.