2019-06-19T11:08:53+03:00
Общество

Выпускной вечер в Омске - 2019: школьников ждет праздничный фейерверк

Развлекать детей на выпускном балу в центра Омска будут аниматоры
Ксения УГЛАНОВА
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На один вечер набережную сделают пешеходной зонойНа один вечер набережную сделают пешеходной зонойФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В этом году тысячи омских детей ждет выпускной вечер. Прощаться со школой и детством ребята будут уже в следующий понедельник, 24 июня. В этот день состоится общегородской бал выпускников.

Директор профильного департамента образования Лариса Ефимова рассказала, что по сложившейся традиции городской выпускной пройдет на Иртышской набережной. Длиться он будет ровно один час – с 21.00 до 22.00. Завершится торжество праздничным салютом.

Выпускников в течение бала будут развлекать аниматоры. Не исключено, что поздравит лично парней и девушек мэр Оксана Фадина.

Напомним также, что 24 июня часть Иртышской набережной закроют для всех видов транспорта, кроме автобусов со школьниками. Машины не смогут в этот вечер проехать на участке от Ленинградского моста до улицы Циолковского, а также на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе домов № 1 и 2 на Ленинградской площади.

Движение остановят в 20.30 и возобновят в 23.00. С 15.00 на этих участках будет запрещена парковка. На набережной установят временные дорожные знаки, чтобы предупредить водителей об ограничении движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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