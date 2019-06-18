2019-06-18T12:14:24+03:00
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Городской пикник - 2019 в Омске: где пройдет и что ждет гостей

Рассказываем, когда и где состоится городской "Пикник-2019"
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: vk.com/omsk_picnicФото: vk.com/omsk_picnic
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23 июня на Любинском проспекте состоится яркий городской фестиваль – «ПИКНИК-2019». Организаторы фестиваля, компания «Яркая марка», рассказали, что в этот день на центральной улице в сердце Омска будут работать несколько тематических зон.

Главная сцена будет размещена со стороны улицы Партизанской. Весь день гостей фестиваля будут развлекать музыкальные и танцевальные коллективы города. Здесь же будет организована зона отдыха для зрителей, выполненная в летней стилистике.

Кроме того, в этот день Любинский проспект станет большим фуд-кортом, на котором среди приглашенных ресторанов и баров города будут работать точки горячего (и холодного - для любителей мороженого и прохладительных напитков!) питания. На территории фестиваля разместятся яркие фотозоны и летние арт-объекты.

На площадке у памятника Ленину будет работать сцена городских субкультур, еще одна lounge-сцена разместится возле сквера им. Дзержинского. Здесь же, в сквере, омичей ждет большая ярмарка.

Увидеть заявленных участников программы можно в официальном паблике мероприятия ВКонтакте.

Начнется летний фестиваль "Пикник-2019" в 11.00, а завершится ближе к заходу солнца, в 21.00. Вход на мероприятие свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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