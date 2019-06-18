В Омской области пошли первые грибы

В Омске уже несколько недель стоит дождливая погода. И если дачников это не радует, то у грибников другая история - в лесах Прииртышья началась тихая охота. В городских пабликах жители охотно хвастаются первой "добычей". Кто-то показывает фотографии белых грибов и подосиновиков, а кто-то и делится тайными местами.

"Комсомолка" узнала, где сегодня можно насобирать корзинку неподалеку от Омска.

- Дружино - так называемая "майская рядовка", он же георгиевский гриб;

- Усть-Заостровка, Ачаир - маслята;

- Сыропятский тракт, Андреевка - белые грибы, сыроежки;

- Черлак - личиска;

- Кормиловский район - белые грибы, коровники, обабки;

- Москаленский район - лисички, подосиновики, белый гриб.

Сразу отметим, что больших "уловов" любители тихой охоты сейчас не обещают - грибов в лесах пока не так много. Большие площади сейчас из-за погоды и вовсе залиты.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Грибникам напоминают о том, что сейчас в Омской области сезон клещей. Тем, кто едет в леса, стоит брать с собой средства от насекомых и, возвращаясь, внимательно осматривать себя и свою одежду.