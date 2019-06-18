В Омской области пошли первые грибы
В Омске уже несколько недель стоит дождливая погода. И если дачников это не радует, то у грибников другая история - в лесах Прииртышья началась тихая охота. В городских пабликах жители охотно хвастаются первой "добычей". Кто-то показывает фотографии белых грибов и подосиновиков, а кто-то и делится тайными местами.
"Комсомолка" узнала, где сегодня можно насобирать корзинку неподалеку от Омска.
- Дружино - так называемая "майская рядовка", он же георгиевский гриб;
- Усть-Заостровка, Ачаир - маслята;
- Сыропятский тракт, Андреевка - белые грибы, сыроежки;
- Черлак - личиска;
- Кормиловский район - белые грибы, коровники, обабки;
- Москаленский район - лисички, подосиновики, белый гриб.
Сразу отметим, что больших "уловов" любители тихой охоты сейчас не обещают - грибов в лесах пока не так много. Большие площади сейчас из-за погоды и вовсе залиты.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Грибникам напоминают о том, что сейчас в Омской области сезон клещей. Тем, кто едет в леса, стоит брать с собой средства от насекомых и, возвращаясь, внимательно осматривать себя и свою одежду.
ИСТОЧНИК KP.RU