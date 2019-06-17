Омич - КМС по стритлифтингу: До 6 лет из-за ДЦП я только ползал

Сергей Коралло появился на свет 26 лет назад в Алексеевке - маленькой деревне Оконешниковского района, где на весь населенный пункт есть только одна улочка. Малыш родился весом всего 1 кило 700 граммов, новорожденному поставили диагноз ДЦП. Маму откровенно предупредили: если кроха и выживет, он останется на всю жизнь калекой.

Вопреки неутешительным прогнозам, ребенок, которому дали имя Сережа, выжил. К шести годам он мог только ползать, но с возрастом смог преодолеть диагноз, который перечеркнул всю его жизнь, и стать титулованным спортсменом, получить высшее образование и найти свое дело. И все это несмотря на инвалидность третьей степени.

«Мечтал стать боксером»

- Уже ребенком я начал понимать, что, если я остался жить тогда, в далеком 93-м году, когда ни врачи, ни мама толком не знали, что со мной делать, то нужно бороться дальше, - вспоминает сегодня Сергей Коралло.

До 6 лет деревенский мальчишка мог только ползать и идти за руку со взрослыми. Подошло время собираться в школу и на врачебной комиссии доктора завели разговор о домашнем обучении, давать большие нагрузки ребенку было запрещено. Маленькому Сереже так хотелось ходить на уроки вместе с другими ребятами, что, несмотря на запрет, он стал заниматься каждый день… И вскоре встал на обе ноги.

- Школа было примерно в километре от моего дома, и я преодолевал это расстояние каждый день, - говорит спортсмен. - Зимой, когда было скользко, папа приделал мне на санки высокую ручку. С этими санками я и передвигался – катил их впереди себя, там же лежал портфель. Когда подросла сестренка, я иногда вместе с рюкзаком возил и ее.

В спорт Сергей попал гораздо позже – уже после школы, когда переехал в Омск.

- У нас в деревне никакого инвентаря для занятий спортом не было, даже элементарно гантели у меня не было, но я, как и многие мальчишки, хотел стать боксером… Это уже сейчас я понимаю, когда езжу по клубам с мастер-классами, сколько времени я потерял и искал себе отговорки: мол, нет оборудования, спортзала и т.д. Я это признаю: на тот момент все-таки лень была сильнее меня и я не боюсь об этом говорить, ведь работать над собой никогда не поздно!

Фото: instagram.com/serega_iron_will

«Подготовился к соревнованиям за 6 недель»

После переезда в большой город Сергей решил заняться собой. Выбор – с таким серьезным диагнозом – был невелик, поэтому юноша остановился на армрестлинге, Парень нашел группу в социальной сети, где общались занимающиеся армрестлингом ребята. Некоторые из них уже были кандидаты и мастера спорта. Первым тренером для «особого» спортсмена стал Николай Терехов.

– Тренировки были тяжелые, по три раза в неделю, – рассказывает Сергей Коралло. – Приходилось совмещать занятия с учебой. К тому же, работал на полставки, а вечером я шел на тренировку.

Тогда же молодой человек стал показывать свои первые результаты.

– Начали появляться грамоты за первые места на спартакиадах в университете, на «Королеве спорта». На областных соревнованиях я занял 3 место. Потом начались большие проблемы в финансовом плане. Мне пришлось оставить тренировки, взять академ в универе и устроиться на работу на полный день, но дома я продолжал тренироваться, когда оставались силы после работы.

Через два года омич уволился, восстановился в вузе и вернулся в спорт, чтобы начать все с нуля.

– Я нашел себе тренера в СибАДИ, это был Стрельников Сергей Павлович. С ним мы начали готовиться в жиме штанги лежа. Параллельно меня заинтересовала такая дисциплина, как стритлифтинг. Это было в феврале, за шесть недель до старта Sibirian Power Show в Красноярске. С другом написали программу тренировок, и я начал готовиться. Времени было очень мало, пахать приходилось очень много – по 3-4 раза в неделю. Вообще тренировочный процесс должен был занимать 16 недель, но нам нужно было успеть всего за шесть, и мы это сделали. 17 марта мне засчитали вес в 70 кг, это приравнивается к КМС. Попытку на мастера спорта в категории 72,5 кг я провалил из-за технической ошибки. Но по итогу занял первое место, а это позволило мне отобраться на чемпионат России, который пройдет в Москве в конце сентября. Сейчас я уже начал подготовку. В планах получить мастера спорта международного класса на России и отобраться на Чемпионат мира, который пройдет в Москве в декабре.

Я нацелен получить там звание «элита». Так как уже ничего престижней нет, следующей целью будет возобновить тренировки по армрестлингу, пауэрлифтингу и там получить мастера спорта.

Фото: instagram.com/serega_iron_will

«Все ограничения находятся в нашей голове»

26-летний Сергей передвигается по улицам с тросточкой, но окружающие на это не реагируют. Разве что малыши из детского любопытства могут поинтересоваться, что случилось с дядей.

А вот на спортивной площадке омичу нет равных, и мальчишки с восторгом смотрят, как взрослый мужчина подтягивается на брусьях и побеждает одного за другим соперников в борьбе на руках.

– Я считаю, что все ограничения находятся в нашей голове, – говорит спортсмен. – Даже здоровому человеку, бывает, сложно поднять себя с кровати, поэтому я считаю, что заниматься спортом тяжело всем одинаково: и здоровым, и людям с ограничениями. Все тренировки я составляю себе сам, под себя. Например, любая тренировка начинается с кардио. Бег я себе позволить не могу из-за проблем с коленями, поэтому заменяю его велосипедом. Различные упражнения, которые я не могу выполнять, опираясь на ноги, я заменяю другими. Вот в этом, пожалуй, еще есть сложность.

Молодой человек занимается работой с маленькими спортсменами:

– Сначала я хотел встать на ноги, жить обычной жизнью, – рассказывает Сергей. – Хотел, чтобы, когда я вырасту, мог завести семью, воспитывать детей и быть для них примером. У меня есть еще мотивация – мы с моим другом Михаилом ездим по детским спортивным клубам с мастер-классами, там я даю ребятам слово, что вернусь к ним мастером спорта или заслуженным мастером спорта. Слово нужно держать! Дети, с которыми мы общаемся, – моя мотивация, а я – их. Основной упор сейчас делают на детский спорт, потому что именно в детстве ребенку можно привить правильное поведение, воспитание. Потому этой деятельностью мы и занимаемся. Сейчас есть только одна большая проблема – загвоздка в финансировании. Для всех проектов нужны деньги, инвестиции.

К голове у меня сейчас много глобальных проектов. Например, мы хотим ездить по детским домам, отбирать талантливых детей и курировать, продвигать их способности в том или ином спорте. В ближайшее время мы организуем мини-турнир по армспорту, который состоится в конце июня в Омске.

О планах на будущее

– Я учусь в аграрном университете на специальности «Землеустройство и кадастры». 26-го числа у меня состоится защита диплома, так что уже через неделю я буду человеком с высшим образованием, - делится своими планами Сергей. - Это важно, вещь нужно быть всесторонне развитым. После учебы планирую оставаться в сфере спорта, проводить мероприятия, самостоятельно начать изучать английский язык.

Вместо послесловия

– Лично меня всегда, как бешеный локомотив, тащила негативная мотивация, - признается спортсмен. - С раннего детства я слышал слова: «Он не сможет учиться, ему нужно домашнее обучение», «Он не сможет ходить», «Ему нельзя заниматься спортом» и все в этом духе. Именно эта фраза «ты не сможешь» заставляет меня просыпаться каждое утро и двигаться вперед. Нужно помнить: нельзя, не сможешь, не получится – это очередной вызов для каждого. Это мотивация к действию! Всегда идите к своей мечте!