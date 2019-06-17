В Омске начали выбирать, какие зеленые зоны еще благоустроить в 2020 году

В Омске стартовало голосование за зеленые зоны, которые власти благоустроят в 2020 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, идти голосование будет до 28 июня включительно. Завершится оно в 16.30.

Каждый омич может выбрать объект и отдать свой голос одним из двух способов. Первый - через официальный паблик мэрии в социальной сети "ВКонтакте". Второй способ - лично прийти в окружную администрацию в рабочие час: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.45, по пятницам с 8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Итоги голосования чиновники объявят до 5 июля.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Где находятся окружные администрации?

- САО: Красный Путь, 107.

- КАО: ул. Профинтерна, 15.

- ЦАО: ул. Герцена, 25.

- ОАО: ул. Лизы Чайкиной, 1.

- ЛАО: пр-т К. Маркса, 62.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Объекты, представленные на голосование:

- Б-р А.К. Веретено;

- «Городская поляна» (1-й микрорайон);

- Сквер по ул. Торговая - от ул. Бетховена до Чухновского;

- Юбилейный сквер по ул. Труда;

- Сквер по ул. 1-й Красной Звезды;

- Сквер Ветеранов по ул. Гуртьева;

- Сквер «Рубиновая мечта» по ул. Кирова;

- Дом дружбы, ул. Краснопресненская;

- Сквер «На Рабочих» по ул. 15-я Рабочая;

- Сквер у ДК «Звездный»;

- Аллея братьев Сазоновых;

- Парк культуры и отдыха «Зеленый остров»;

- Сквер имени Павлика Морозова;

- Сквер у Омского Горсовета;

- «Территория детства» у цирка.