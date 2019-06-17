В Омске начали выбирать, какие зеленые зоны еще благоустроить в 2020 году
В Омске стартовало голосование за зеленые зоны, которые власти благоустроят в 2020 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, идти голосование будет до 28 июня включительно. Завершится оно в 16.30.
Каждый омич может выбрать объект и отдать свой голос одним из двух способов. Первый - через официальный паблик мэрии в социальной сети "ВКонтакте". Второй способ - лично прийти в окружную администрацию в рабочие час: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.45, по пятницам с 8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Итоги голосования чиновники объявят до 5 июля.
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
Где находятся окружные администрации?
- САО: Красный Путь, 107.
- КАО: ул. Профинтерна, 15.
- ЦАО: ул. Герцена, 25.
- ОАО: ул. Лизы Чайкиной, 1.
- ЛАО: пр-т К. Маркса, 62.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Объекты, представленные на голосование:
- Б-р А.К. Веретено;
- «Городская поляна» (1-й микрорайон);
- Сквер по ул. Торговая - от ул. Бетховена до Чухновского;
- Юбилейный сквер по ул. Труда;
- Сквер по ул. 1-й Красной Звезды;
- Сквер Ветеранов по ул. Гуртьева;
- Сквер «Рубиновая мечта» по ул. Кирова;
- Дом дружбы, ул. Краснопресненская;
- Сквер «На Рабочих» по ул. 15-я Рабочая;
- Сквер у ДК «Звездный»;
- Аллея братьев Сазоновых;
- Парк культуры и отдыха «Зеленый остров»;
- Сквер имени Павлика Морозова;
- Сквер у Омского Горсовета;
- «Территория детства» у цирка.
ИСТОЧНИК KP.RU