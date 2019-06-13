В Омске появились новые точки, где можно купить электронные проездные

В мэрии сообщили, что в Омске появились новые точки продажи электронных проездных. Если в начале года баланс можно было пополнить в 59 пунктах, то теперь таких мест в нашем городе уже 86.

Вот список остановок, где можно сегодня купить проездной билет:

- «Охрименко», ул. Бархатовой, 11

- «Универсам (улица Гашека)» - в сторону центра

- «Проспект Комарова» - Лукашевича, 15

- ДК «Железнодорожник» - по направлению в город

- «Сибирский проспект»

- "11-я Рабочая" - в сторону центра

- "Площадь Серова"

- "ЖД Вокзал"

- "Магазин", Орджоникидзе, 272

- «ПО Полет» - в направлении Московки

- «Завод «Полет» - по направлению в город

- «Больница», ул. Степанца

- «ДК им. Баранова» - в направлении Московки

- «Магазин «Мысль»

- "Поликлиника", 50 Лет ВЛКСМ

- "Детский сад (ул. 5-я Кордная)"

- "Романенко", Романенко, 10

- "Лизы Чайкиной"

- "Диспечерская", 21-Амурская

- "Амурский рынок"

- "Дмитриева", из центра

- "Дианова"

- "Лесной проезд"

- "СибАДИ"

- "Дворец бракосочетания"

- «Кристалл», ул. Химиков, 2

- «Городок водников»

- "Первомайский рынок"

- «Сибниисхоз»

- «Бархатовой», Бархатовой, 1

- «Рабиновича»

- "Главпочтамт"

- " Автоматика"

- "Малунцева "

- "Дом печати"

- «Кировская администрация»

- «Степная»

- «Комкова»

- "Кинотеатр "Космос"

- «Детский сад», Завертяева, 23

- "Алтуга"

- "Кристалл"

- "Дом дружбы"

- "Главпочтампт"

- «Диспетчерская», Володарского

- «Магазин», Мельничная

- «Цирк»

- «Таксопарк»

- "Заря"

- "16 Амурская"

- "Малунцева "

- "21-я Амурская", дом 22А

- "Заря"

- "Кинотеатр "Мир"

- "Бархатовой"

- «Городской музей»

- «6-я Линия» - в сторону центра

- «Южный-2» - в сторону центра

- "Поселок Солнечный"

- "2-я Ленинградская"

- Краснофлотская, 27

- «Труда»

- «Яковлева»

- «24-я Северная»

- «Сибзавод»

- «Площадь Лицкевича»

- «Ермак»

- «ОНПЗ»

- "Амурский рынок"

- «Восточная»

- ул. Степанца, 6

- "микрорайон Прибрежный"

- павильон "На Конева"

- «МСЧ-9»

- «1 Мая»

- «ПО Иртыш»

- "Полторацкого"

- "5-я Линия" - трамвайная остановка

- "Гашека" - в сторону центра и на другой стороне

- "Авиагородок"

- «ПО Баранова»

- «БСМП»

- «Дмитриева»

- "Рынок", ул. Товстухо

Со списком точек с указанием адресов можно ознакомиться здесь.

Напомним, омичи также могут пополнить баланс электронных проездных через сервис «Сбербанк.Онлайн» через компьютер, смартфон или банкомат.

- Для пополнения транспортной карты с помощью компьютера или банкомата необходимо в главном меню сервиса «Сбербанк.Онлайн» выбрать опцию «Платежи и переводы». Затем перейти в раздел «Товары и услуги», где выбрать группу «Транспорт», - объяснили алгоритм в профильном департаменте. - Далее следует выбрать пункт «Пополнение транспортных карт», куда после появления платежной формы необходимо внести номер своей транспортной карты. После чего указывается сумма платежа. Для завершения процесса оплаты нужно кликнуть по кнопке «Оплатить».