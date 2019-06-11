Глава Омского района заработал за год больше 3,5 миллионов рублей

Руководители районов Омской области в рамках антикоррупционно закона отчитатались о своих доходах и имуществе за прошлый, 2018-й, год.

Уже не первый раз самым состоятельным оказался глава Омского района Геннадий Долматов. По итогам прошлого года он задекларировал заработанные 3,6 млн. Поскольку в его собственности стало на квартиру меньше, можно предположить, что доход увеличился за счет продажи недвижимости. Сейчас за чиновником числятся два земельных участка, два жилых дома и квартира площадью 83 квадрата. Супруга Долматова добавила в семейный бюджет еще полмиллиона рублей. Личного транспорта у четы нет, имеется только автоприцеп.

Главный чиновник Называевского района Николай Стапцов, судя по опубликованному документу, в 2018 году получил 2,6 млн рублей, а глава Любинского - Абай Ракимжанов - слегка уступил ему с цифрой 2,5 млн рублей. Они соответственно разделили почетные второе и третье место в рейтинге сельских чиновников.

Меньше прочих коллег заработал в прошлом году руководитель администрации Москаленского района Александр Ряполов. Он задекларировал по итогам 2018 года всего 993 тысяч рублей. Глава Горьковского района Михаил Болтрик показал самую маленькую зарплату - 945 тысяч за 12 месяцев.

А КАК У ДРУГИХ?

- Павел Багинский, Азовский р-он - 1,5 млн

- Владимир Хохлов, Саргатский р-он - 1,3 млн

- Владимир Шефер, Нововаршавский р-он - 1 млн

В ТЕМУ

На чем ездят сельские главы?

- Александр Ряполов, Москаленский р-он - Subaru Legaci

- Владимир Хохлов, Саргатский р-он - Хендай Крета

- Владимир Шефер, Нововаршавский р-он - Chevrolet Epica

- Николай Стапцов, Называевский р-он - Subaru Forester