Глава Омского района заработал за год больше 3,5 миллионов рублей
Руководители районов Омской области в рамках антикоррупционно закона отчитатались о своих доходах и имуществе за прошлый, 2018-й, год.
Уже не первый раз самым состоятельным оказался глава Омского района Геннадий Долматов. По итогам прошлого года он задекларировал заработанные 3,6 млн. Поскольку в его собственности стало на квартиру меньше, можно предположить, что доход увеличился за счет продажи недвижимости. Сейчас за чиновником числятся два земельных участка, два жилых дома и квартира площадью 83 квадрата. Супруга Долматова добавила в семейный бюджет еще полмиллиона рублей. Личного транспорта у четы нет, имеется только автоприцеп.
Главный чиновник Называевского района Николай Стапцов, судя по опубликованному документу, в 2018 году получил 2,6 млн рублей, а глава Любинского - Абай Ракимжанов - слегка уступил ему с цифрой 2,5 млн рублей. Они соответственно разделили почетные второе и третье место в рейтинге сельских чиновников.
Меньше прочих коллег заработал в прошлом году руководитель администрации Москаленского района Александр Ряполов. Он задекларировал по итогам 2018 года всего 993 тысяч рублей. Глава Горьковского района Михаил Болтрик показал самую маленькую зарплату - 945 тысяч за 12 месяцев.
А КАК У ДРУГИХ?
- Павел Багинский, Азовский р-он - 1,5 млн
- Владимир Хохлов, Саргатский р-он - 1,3 млн
- Владимир Шефер, Нововаршавский р-он - 1 млн
В ТЕМУ
На чем ездят сельские главы?
- Александр Ряполов, Москаленский р-он - Subaru Legaci
- Владимир Хохлов, Саргатский р-он - Хендай Крета
- Владимир Шефер, Нововаршавский р-он - Chevrolet Epica
- Николай Стапцов, Называевский р-он - Subaru Forester
ИСТОЧНИК KP.RU