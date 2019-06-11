2019-06-11T10:45:21+03:00
Общество

12 июня в Омске: программа мероприятий

Рассказываем, какие мероприятия ждут жителей Омска в День России, 12 июня
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: омская мэрияФото: омская мэрия
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12 июня жители Омска будут праздновать День России. В эту среду в городе пройдут массовые мероприятия. Основные состоятся в рамках форума и пройдут на Любинском проспекте - от улицы Партизанская до площади Победы. Жителей Омска зовут слушать этническую музыку, есть плов и поучаствовать в мастер-классах ремесленников.

Рассказываем о том, какие сюрпризы сюрпризы гостям праздника приготовили организаторы.

Парад национальностей

Символичным началом Дня России в Омске станет парад национальностей. Он начнется в 12.30.

Представители национально-культурных объединений и творческих коллективов ярким, красочным шествием пройдут по Любинскому проспекту - от Юбилейного моста до Площади Победы, где разместится главная сцена.

На Ленина будет организована локация «Россия — это дружба!», которую разделят на несколько секторов - славянский, тюркский, восточный и западный.

Здесь все желающие смогут попробовать национальные блюда разных народов: русские пряники, казахские баурсаки, татарские перемячи и чак-чак, немецкий хворост и штрудель, белорусские драники и армянскую пахлаву, украинские пампушки и кавказский лаваш.

Кроме того, омичей ждет фестиваль узбекского плова. Акция объединит представителей 25 российских регионов, которые приготовят 50 килограммов узбекского плова. Все средства от продажи блюда будут переданы в одно из омских социальных учреждений.

В этот же день состоится фестиваль «Музыка предков», а еще на Любинском проспекте будет работать «Национальная костюмерная», где омичи смогут попасть в четыре дома — русский, казахский, немецкий и армянский.

Спорт в

Фото: омская мэрия

Фото: омская мэрия

режиме нон-стоп

На локации «Россия — это спорт!» каждый желающий сможет продемонстрировать свои спортивные возможности. А в локации "Россия - это интеллект!" ждут омичей, предпочитающих спокойный, "умный" досуг. Там будет работать мобильный планетарий, будут проходить зрелищные химические опыты и шоу мыльных пузырей. Деткам сделают аквагрим, а гостей постарше ждет интересный квест. Тут же будет работать фотозона, где каждый сможет сделать фото на память с лауреатами Нобелевской премии.

Фото: омская мэрия

Фото: омская мэрия

Для детей

Детский городок разместится в сквере имени Дзержинского. Там маленьких омичей ждут игровые программы со специальной сценой для вокальных, хореографических, цирковых и театральных номеров талантливых мальчишек и девчонок.

Кстати, на каждой аллее будут работать аниматоры в костюмах сказочных персонажей. Ребят встретят Баба-Яга, Василиса Прекрасная, Марфушенька-душенька, Скоморох и другие персонажи сказок народов России.

Малыши попробуют испечь блины в русской печке или, как герои русской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый волк», будут ловить рыбку, а еще - поучаствуют в конных состязаниях «Приключения Тембота».

Деток ждут настольные игры, ребусы, кроссворды, викторины, раскраски. Самые маленькие горожане получат возможность собрать «сказочные» картинки с помощью больших пазлов, а также вместе с родителями почитать сказки, расположившись на мягких пледах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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