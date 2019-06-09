Омичей зовут читать книги на свежем воздухе

Омские библиотеки ввели новую замечательную традицию– летние читальные залы, которые работают в теплую погоду в парках, скверах и на территориях, прилегающих к библиотекам. Омичей приглашают не только читать книги и свежую прессу на свежем воздухе, но еще участвовать в викторинах, интеллектуальных, настольных и подвижных играх. Подойти и почитать под открытым небом может любой желающий – абонемент для этого не требуется.

Работать летние залы будут с июня по сентябрь во всех округах города.

- «Читающий бульвар»

Место: бул-р Победы

Время: каждый четверг с 10.30 до 16.00

- «Читающий сквер»

Место: сквер у администрации Ленинского округа

Время: каждый четверг с 16.00 до 18.00

- «Книжный переулок»

Место: Библиотечный центр «Дом семьи», ул. Химиков, 12/2

Время: июнь – август, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 12.00

- «Книжный сад для детей»

Место: библиотека им. Зои Космодемьянской, ул. 10-я Чередовая, 19А

Время: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, воскресенье с 11.00 до 17.00

- «Правовой оазис»

Место: библиотека «На Лесном», ул. Лесной проезд, 4

Время: каждый четверг с 10.00 до 15.00

- «Нескучное лето»

Место: парк «Советский»

Время: пятница и суббота с 14.00 до 19.00

- «Отдыхаем с книжкой»

Место: Детская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. 50 лет Октября, 98

Время: вторник – четверг с 13.30 до 17.30

- «Летний пятачок»

Место: площадь у ДК «Железнодорожник»

Время: только в июле и августе, по средам с 16.00 до 18.00

- «Летняя площадка»

Место: ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ

Время: каждый вторник и четверг с 11.00 до 13.00

- Библиотека им. Н.Г. Чернышевского

Место: ул. Дмитриева, 11/3

Время: вторник – четверг с 11.00 до 14.00

- Детская библиотека им. А.Ф. Палашенкова

Место: ул. Седова, 57

Время: первая и четвертая среда месяца с 10.00 до 13.00

- Детская библиотека «Заозерная»

Место: ул. Заозерная, 16

Время: вторник – четверг с 14.00 до 17.00

- Библиотека им. Г.А. Вяткина

Место: ул. Малунцева, 21

Время: вторник, четверг с 14.00 до 16.00

- Детская историческая библиотека «Отечество»

Место: ул. Дмитриева, 2/6

Время: среда, четверг с 14.00 до 17.00

- Детская библиотека им. А.П. Гайдара

Место: ул. 22-я Линия, 77

Время: только в июне и июле, по вторникам и пятницам с 10.00 до 14.00