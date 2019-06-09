Омичей зовут читать книги на свежем воздухе
Омские библиотеки ввели новую замечательную традицию– летние читальные залы, которые работают в теплую погоду в парках, скверах и на территориях, прилегающих к библиотекам. Омичей приглашают не только читать книги и свежую прессу на свежем воздухе, но еще участвовать в викторинах, интеллектуальных, настольных и подвижных играх. Подойти и почитать под открытым небом может любой желающий – абонемент для этого не требуется.
Работать летние залы будут с июня по сентябрь во всех округах города.
- «Читающий бульвар»
Место: бул-р Победы
Время: каждый четверг с 10.30 до 16.00
- «Читающий сквер»
Место: сквер у администрации Ленинского округа
Время: каждый четверг с 16.00 до 18.00
- «Книжный переулок»
Место: Библиотечный центр «Дом семьи», ул. Химиков, 12/2
Время: июнь – август, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 12.00
- «Книжный сад для детей»
Место: библиотека им. Зои Космодемьянской, ул. 10-я Чередовая, 19А
Время: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, воскресенье с 11.00 до 17.00
- «Правовой оазис»
Место: библиотека «На Лесном», ул. Лесной проезд, 4
Время: каждый четверг с 10.00 до 15.00
- «Нескучное лето»
Место: парк «Советский»
Время: пятница и суббота с 14.00 до 19.00
- «Отдыхаем с книжкой»
Место: Детская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. 50 лет Октября, 98
Время: вторник – четверг с 13.30 до 17.30
- «Летний пятачок»
Место: площадь у ДК «Железнодорожник»
Время: только в июле и августе, по средам с 16.00 до 18.00
- «Летняя площадка»
Место: ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ
Время: каждый вторник и четверг с 11.00 до 13.00
- Библиотека им. Н.Г. Чернышевского
Место: ул. Дмитриева, 11/3
Время: вторник – четверг с 11.00 до 14.00
- Детская библиотека им. А.Ф. Палашенкова
Место: ул. Седова, 57
Время: первая и четвертая среда месяца с 10.00 до 13.00
- Детская библиотека «Заозерная»
Место: ул. Заозерная, 16
Время: вторник – четверг с 14.00 до 17.00
- Библиотека им. Г.А. Вяткина
Место: ул. Малунцева, 21
Время: вторник, четверг с 14.00 до 16.00
- Детская историческая библиотека «Отечество»
Место: ул. Дмитриева, 2/6
Время: среда, четверг с 14.00 до 17.00
- Детская библиотека им. А.П. Гайдара
Место: ул. 22-я Линия, 77
Время: только в июне и июле, по вторникам и пятницам с 10.00 до 14.00
ИСТОЧНИК KP.RU