2019-06-07T09:53:13+03:00
Общество

Омичка, убившая свою двухлетнюю дочь: «Она батон весь раскрошила у кровати»

Вину мать свалила на сожителя
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: СУ СК РФ по Омской областиФото: СУ СК РФ по Омской области
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Омские силовики расследуют зверское убийство 2-летней малышки. Главная подозреваемая - мать ребенка Ольга Стрункина*. Шокирует не только это обстоятельство, но и то, что стало причиной страшного проступка. В день убийства, 9 мая, женщина со своим сожителем Алексеем Брониным изрядно выпили, когда кто-то из них заметил, что двухлетняя девочка намусорила у своей кроватки.

- На полу возле кровати батон весь раскрошила. Когда увидела, начала хлеб запихивать, она подавилась. Она сначала пыталась руками махать, а потом у нее руки повисли, - рассказывает Стрункина сегодня в отделении полиции.

Сожитель омички, после того как все произошло, в пьяном угаре попросту улегся спасть. Женщина в панике разбудила его и устроила истерику. Только после этого мужчина поднялся с кровати.

- Ничего страшного, - сказал он.

Гражданский супруг завернул бездыханную малышку в синее полотенце и куда-то вынес из квартиры. Матери ребенка Алексей сказал, что оставил тело на теплотрассе.

После этого Ольга, как ни в чем не бывало, вернулась из квартиры сожителя к себе домой. Неизвестно, сколько бы матери удавалось скрыть жуткое происшествие, но пропажу ребенка заметила ее знакомая. Женщина заметила, что Стрункина уезжала к сожителю с двумя детьми – 3-летним сыном и 2-летней дочкой, а вернулась только с мальчиком. Она и заявила о пропаже ребенка в полицию.

Полицейские стали опрашивать мать, и она призналась им: девочка погибла. Только вот в случившемся Ольга Стрункина обвинила возлюбленного. Сам Бронин уже ничего не смог рассказать следователям - мужчина умер несколько недель назад.

- Спустя несколько дней после произошедшего мужчина был доставлен в больницу с алкогольной интоксикацией, впоследствии скончался, - рассказали в пресс-службе полиции.

Зная, что сожитель умер, женщина решила всю вину свалить на него. Поэтому, когда к ней пришли следователи и полиция она в красках описала им все, что происходило в тот злополучный вечер. Она рассказала, как мужчина убивал ее дочку.

- Первоначально подозреваемая отрицала свою причастность к совершенному убийству, высказывая версию о том, что девочка скончалась от действий ее сожителя, однако в результате правильно выбранной следователем тактики допроса подозреваемая призналась в содеянном, - сообщили в следственном комитете.

Тело малышки еще не нашли. Так как его спрятал умерший сожитель омички, полицейским приходится искать тело по всей округе.

В органах опеки уже пояснили, что семья стояла на учете как неблагополучная. На женщину завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В ближайшее время ее направят в СИЗО до окончания расследования.

* Фамилии и имена изменены

Мать, убившая 2-летнюю дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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