«Водоросль», «Беспредельщица» и «Карл Маркс, который живет на крыше»»: какие книги ищут в библиотеках омичи

Анекдот о папе, который пришел в библиотеку за книгой «30 щенков», знает, наверное, каждый. А в запасах у омских библиотекарей подобных забавных случаев немало.

Заместитель директора Омских муниципальных библиотек Надежда Кузнецова рассказывает:

– Чаще всего неточные и необычные запросы выполняют библиотекари детских библиотек.

Например, в детской библиотеке «Читайка» специалисты без труда расшифровывают детские интерпретации названий литературных произведений: Фонвизин «Водоросль» («Недоросль»), Островский «Беспредельщица» («Бесприданница»), Горький «Старуха Баскервилей» («Старуха Изергиль»), Гоголь «Пальто» («Шинель»), Чехов «Конное имя» («Лошадиная фамилия»).

– Бывают и совсем забавные запросы. Однажды в библиотеку пришёл пятилетний малыш с мамой и с важным видом попросил «Карла Маркса, который живёт на крыше», – продолжает Надежда Кузнецова. – Читателю-школьнику нужно было написать реферат о жизни редких пород животных. Придя в Первую детскую библиотеку, юный натуралист попросил автобиографию уссурийского кота.

А вот что рассказали в Библиотечном центре «Дом семьи». Там читатели-школьники периодически спрашивают следующие «раритетные» издания: Гюго «Собор боголюбской матери» («Собор Парижской Богоматери»), Толстой «Война миров» («Война и мир»), Лесков «Алеша» («Левша»), Гайдар «Голубая кружка» («Голубая чашка»), Пастернак «Живой доктор» («Доктор Живаго»), Беляев «Человек рыба» («Человек амфибия»).

– Часто читатели вообще не помнят названия и запрос формулируют следующим образом: «Дайте толстую синюю книгу, где всё о пенсиях, я ее у вас брала». Как оказалось, читательнице нужен был «Правовой кодекс».

Специалисты детской библиотеки имени А.С. Пушкина выполнили, пожалуй, самый запутанный запрос. Школьник попросил книгу с названием «Принцесса и армия». Оказалось, что ребенку нужна была сказка-быль Андрея Платонова «Солдат и царица».

Вот еще примеры запросов, которые вогнали библиотекарей в ступор: сказка «Сявка-банка» («Сивка-бурка»), «Проспект Мериме» (имеется в виду писатель Проспер Мериме), «Книга о костях» (речь шла о детской энциклопедии «Скелет»), «Разговоры у подъезда» Некрасов («Размышления у парадного подъезда»).