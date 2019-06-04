«Я поправлю Шишкина, несолидно это!»: Глава комиссии ЗакСобрания по этике осудил раздачу конфет детям с именем омского депутата

Сомнительным пиаром отметился в День защиты детей один из омских народных избранников, за что уже получил порцию критики в социальных сетях. Депутат ЗакСобрания Дмитрий Шишкин, входящий во фракцию «Единая Россия», к 1 июня решил устроить ребятне небольшой праздник. И это, безусловно, похвально. Если бы не одно но: на мероприятии малышам раздали необычные конфеты. На сладостях известной шоколадной фабрике наклейкой было закрыто название. А на ней крупными буквами написано: «Депутат Дмитрий Шишкин». Это, видимо, чтобы детишки и их родители не забывали, кто их угостил. Фотография сладостей появилась в Фейсбуке на страничке народного избранники. Он подписал снимок так: «Дети наше все!». Депутата Яна Зелинского, который несколько лет назад раздавал сгущенку со своим снимком, жители тогда тоже осудили за такой подход к агитации. Но, видимо, не все извлекли уроки из этой истории.

В комментариях к фотографии Шишкина омичи уже высказали, что такой личный пиар на детях выглядит не очень красиво. После публикаций в СМИ народный избранник сразу же удалил снимок.

Связаться с самим Дмитрием Шишкиным нам не удалось. Но «Комсомолка» дозвонилась до председателя комиссии по этике в ЗакСобрании Николая Иванова. Коммунист сперва попытался оправдать политического оппонента, но потом, видимо, вспомнив, во фракцию какой партии входит Дмитрий Шишкин, осудил и вошел во вкус.

- Все-таки это делалось не в рамках предвыборной работы. Так что нарушений тут нет. И комиссия по этике наказать депутата никак не может, - с небольшим сожалением сказал Николай Иванов.

Но я-то почувствовал, что наказать Шишкина ему очень хочется.

- Подождите, подождите. По закону о выборах – да. Но как же этическая сторона вопроса? – не отставал я. – Многие посчитали, что выглядит все этот пиар на детском празднике не очень…

- Ну а что мы можем сделать? Подойти и погрозить пальчиком со словами «А-яй-яй, больше так не делай», – удивился собеседник. – Он скажет, мол, а что тут такого – я захотел детей поздравить – сделал это. У нас даже была как-то история: в предвыборный период коллега продавал за бесценок избирателям овощи, что по закону запрещено. Мы и в суды подавали, и грозили – в итоге никаких нарушений не нашли.

- А по-человечески?

- Ну, с моральной точки зрения, конечно, такая раздача конфет выглядит не очень солидно. Я согласен. Серьезный депутат не должен такого делать.

- Поправите Шишкина?

- Да. Подойду скажу: «Ну что ж ты так, несолидно это как-то». Могу вам потом доложить об итогах разговора с ним.

- Я обязательно с вами еще свяжусь!

- Звоните.

Руководитель омского отделения «Единой России» Юрий Тетянников уже высказался по ситуации. Поступок коллеги он назвал нехорошим, но никаких партийных взысканий и выводов к Шишкину не будет.

- Да, он входит в нашу фракцию в ЗакСобрании, но не является ни сторонником, ни членом «Единой России». Соответственно, никаких взысканий к Шишкину не будет - у нас просто нет механизмов. А с точки зрения этики, наверное, поступок не очень хороший и правильный, - сказал Тетянников.