2019-05-13T12:16:59+03:00
Общество

Разбитые омские дороги попали на страницы развивающей тетради

В задаче детям предлагается посчитать, сколько понадобится стройматериалов, чтобы заделать ямы
Анна МИКУЛА
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Фото: pikabu.ruФото: pikabu.ru
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Омск прославился своими дорогами на всю страну. Правда, не их качеством, а, наоборот, плачевным состоянием, в котором они находятся. Теперь об этом знают даже дети - разбитая проезжая часть попала на страницы развивающей тетрадки. Детям предлагается решить задачу: сколько нужно стройматериалов, чтобы починить дорогу.

- На прошлой неделе сижу и отмываю обои, которые дочь изрисовала. А виновница торжества тем временем спокойно тетрадью новой занимается. Тут слышу: «Папа, в тетрадке про Омск написано!» А мы, собственно, в Омске и живем. Думаю, с чего бы в детской тетради кто-то про Омск писал - может увидела просто что-то знакомое на картинке. Подхожу, смотрю - и правда, про нас. Вечером ходили в гости, взял тетрадь с собой, показал друзьям. От души посмеялись (сквозь слезы, конечно, потому что правда). Дело в том, что в Омске пару лет назад отремонтировали основные дороги. А вот неосновные - не отремонтировали. Жалобы пишу - не помогает.

Фото: pikabu.ru

Фото: pikabu.ru

Фото: pikabu.ru

Фото: pikabu.ru

По дороге в гости омич и его дочь сделали несколько фото дороги на улице Малунцева, где они живут. Выяснилось, что в тетради ямы изображены даже не такими глубокими, как в реальности.

Кстати, как выяснилось, тетрадка не творение местных умельцев. Если верить выходным данным, указанным в посте, издана она в Санкт-Петербурге. Автор поста шутит, что, видимо, кто-то сумел уехать из Омска, но все равно помнит о родном городе.

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Необычное видео развеселило омичей. Кто-то из горожан заснял курьезный момент: недалеко от проспекта Карла Маркса ребенок решил совместить приятное с полезным. Мальчик старательно заделывал огромные выбоины на дороге детской лопаткой. Малыш терпеливо раз за разом набирал в свою детскую лопатку песок с камнями и засыпал этой смесью ямы на улицы. Видимо, даже ребенок понимает, что оставлять дорогу в таком состоянии небезопасно. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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