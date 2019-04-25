В Омске засняли ребенка, заделывающего ямы лопаткой, а дорожники позвали его к себе на работу

Необычное видео развеселило омичей. Кто-то из горожан заснял курьезный момент: недалеко от Проспекта Карла Маркса ребенок решил совместить приятное с полезным. Мальчик старательно заделывал огромные выбоины на дороге детской лопаткой. Малыш терпеливо раз за разом набирал в свою детскую лопатку песок с камнями и засыпал этой смесью ямы на улицы. Видимо, даже ребенок понимает, что оставлять дорогу в таком состоянии небезопасно. Ждать помощи властей малыш не стал, а решил действовать самостоятельно. Работа отняла у маленького омича приличное количество времени.

Омские чиновники отреагировали необычно. Они похвалили ответственного мальчика и пригласили его к себе на работу. Вопрос, когда же коммунальщики все-таки залатают дорогу в этом районе, остался открытым.

- В настоящий момент решается вопрос о ремонте выбоин асфальтобетонной смесью: его планируется произвести в ближайшее время. Юному дорожнику хочется выразить благодарность за такое неравнодушное отношение к городским проблемам. Лет через 10-15 будем счастливы видеть в своих рядах такого настоящего человека и активного гражданина, - сказали "Комсомолке" в мэрии.