День Победы 9 мая 2019 года в Омске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В этом году Омск и вся страна отмечают 74-ю годовщину со Дня Победы. Традиционно сибиряков ждет насыщенная праздничная программа. «Комсомолка» рассказывает программе мероприятий на День Победы 9 мая 2019 года в Омске.

«Полк памяти»

Акция «Бессмертный полк» стала для омичей доброй традицией: каждый год тысячи жителей региона выходят на центральные улицы, чтобы одной колонной пройти с портретом воевавшего прадеда и вспомнить всех, кто во Второй мировой войне отдал жизнь и здоровье за Великую Победу. В этом году организаторы ждут, что с плакатами с изображением ветеранов выйдут по меньшей мере 70 тысяч сибиряков в Омске. А всего в Омской области акция памяти соберет 140 тысяч человек.

В городе колонна соберется у библиотеки имени А.С. Пушкина и ровно в 13.00 двинется по улице Ленина. Завершится шествие на Иртышской набережной в районе бульвара Победы. Там в 14.00 начнется митинг-концерт с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей Омска. Маршрут «Бессмертного полка» увеличили до 5 километров.

Время: 9 мая, 13.00.

Маршрут "Бессмертного полка"Фото: пресс-служба правительства Омской области

Шоу парашютистов

Днем в Парке Победы начнутся показательные выступления парашютистов. Посмотреть, как они выделывают в воздухе различные фигуры, сможет каждый желающий. А в 19.00 гостей праздника ждет шоу от других смельчаков. Свое мастерство омичам покажут во время представления дельта- и парапланеристы.

Время: 9 мая, 15.00 и в 19.00.

Место: Парк Победы.

Пробег ретроавтомобилей

В День Победы по Омску будут ездить ретроавтомобили – легендарные образцы советского автопрома. «Эмки», «чайки» и другие машины начнут свой пробег от администрации Советского округа и в течение дня сделают несколько остановок, чтобы горожане смогли разглядеть ретротранспорт и сфотографироваться на память. В 12 часов машины можно будет увидеть у железнодорожного вокзала, в 13 – на мотодроме ДОСААФ. С 16.00 до 19.00 автовыставку смогут увидеть посетители Омской крепости.

Время: 9 мая, начало - 11.00 у здания Советской администрации.

Парад войск и техники

В 12 часов омичей ждет «изюминка» Дня Победы – праздничный парад. Как и раньше, он состоится на Соборной площади. Всех пришедших ждут показательные выступления военнослужащих Омского гарнизона, парад военной техники. Собравшиеся будут чествовать ветеранов войны и тружеников тыла.

Время: 9 мая, 12.00.

Место: Соборная площадь.

«У войны не женское лицо»

В Парке Победы в течение 9 мая будет идти праздничная театрализованная программа «У войны не женское лицо». Пройдет реконструкция эпизодов исторических событий и выставка военной техники. Все желающие также смогут посетить «Школу молодого бойца». Здесь все желающие попадут на призывной пункт, где научатся мотать портянки, собирать оружие, а также метко стрелять.

Время: 9 мая, 11.00–16.00.

Место: Парк Победы.

«Музыкальный экспресс Победы»

Масштабные праздничные гуляния в День Победы развернутся на территории историко-культурного комплекса «Омская крепость». Начнутся они в 16.00 и продолжатся до 22.00, пока не прозвучат залпы фейерверка.

В течение дня на сценической площадке комплекса будет организована праздничная программа «Музыкальный экспресс Победы». Артисты исполнят популярные песни военных лет.

Время: 9 мая, с 16.00 до 22.00.

Место: Омская крепость, ул. Партизанская, 5.

Где пройдет салют? ВОПРОС РЕБРОМ

В этом году праздничный фейерверк пройдет сразу с трех точек. Увидеть его жители смогут посмотреть в Советском парке, у Омской крепости и на Иртышской набережной, рядом с бывшей гостиницей «Омск». Организаторы пока не раскрывают секретов, каким будет салют. Известно, что после пиротехнического представления горожан развезут муниципальные автобусы, которые подгонят как раз к окончанию салюта. Бесплатного проезда, кстати, в праздник не будет, как это устраивали в прошлые годы.

Время: 9 мая, 22.00.

Место: Иртышская набережная у гостиницы «Омск», Омская крепость, Советский парк.

Праздничный салютФото: пресс-служба администрации города Омска

ВАЖНО!

Какие дороги перекроют 9 Мая?

09:30 - 12:00

- ул. Маршала Жукова (от 10 лет Октября до ул. Лермонтова)

08:00 - 16:00

- Красный Путь (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

- ул. Чапаева (от ул. Певцова до Красного Пути);

- ул. Коммунистическая (от ул. Певцова до Красного Пути);

- ул. Интернациональная (от Красного Пути до ул. Герцена);

- ул. Орджоникидзе (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

- ул. Ленина (от пл. Победы до ул. Интернациональной и Соборной пл.);

- Банковский пер. (от ул. Певцова до Соборной пл.);

- ул. Алексеева (от Соборной пл. до ул. Красина);

- ул.Тарская (от ул. Ленина до ул. Красина).

10:00 до 20:00

- Красный Путь (от ул. Кемеровской до ул. Фрунзе);

- ул. Фрунзе (от ул. Герцена до моста 60-летия Победы);

- ул. Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина и пл. Победы);

- ул. Ленина (от пл. Победы до Ленинградской пл.);

- ул. Думскую (от пр-та К. Маркса до ул. Ленина);

- ул. Щербанева (от ул. Бударина до ул. Ленина);

- ул. Партизанскую (от ул. Ленина до ул. Некрасова);

- ул. Лермонтова (от п-та К. Маркса до ул. Ленина);

- ул. Броз Тито (от ул. Ильинской до ул. Ленина);

- ул. Чкалова (от ул. Ильинской до ул. Ленина);

- Иртышская набережная (от Ленинградского моста до ул. Рождественского);

- дорога на участке от ул. Ленина до Иртышской набережной у дома № 1 и №2 по Ленинградской пл.;

- ул. Циолковского (от пр-та К. Маркса до Иртышской наб.);

- б. Победы (от дома № 5 по б. Победы до Иртышской наб.);

- б. Победы (от дома № 10 по б. Победы до Иртышской наб.);

- ул. Крылова (от ул. Серова до Иртышской наб.).

С 10:00 до 11:45 закроют:

- участок от ул. Ленина до Иртышской наб. у дома № 1 по Ленинградской пл.;

- правая сторона Ленинградского моста (на участке от Ленинградской пл. в направлении ул. Енисейской до остановки «Парк Победы»);

- Ленинградский мост (на участке улично-дорожной сети у ост. «Парк Победы»)