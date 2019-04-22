«Мы не чемпионы, но победители!»: Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги сезона

Пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» записала большое и одно из самых интересных интервью за последние годы. Неслучайно наставника омской команды Боба Хартли признали лучшим тренером КХЛ по итогам сезона.

«ДАЙТЕ МНЕ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ, Я СДЕЛАЮ ИЗ НИХ ХОРОШИХ ИГРОКОВ»

- О чем вы говорили с игроками на собрании после финала?

- Понятно, что нашей целью был Кубок Гагарина. Когда ты берешься за дело в профессиональном клубе - должен установить определенные стандарты. И я безмерно счастлив, глядя на своих парней. У меня отличная команда. Это хорошие люди, которые сложились в классный коллектив. Сильные личности. Я всегда говорил менеджерам, работавшим со мной: «Дайте мне хороших людей, хороших внутренне, и я сделаю из них хороших игроков». Я не верю в то, что можно выигрывать только за счет таланта. Весь мой опыт говорит, что необходимы полная вовлеченность и даже самопожертвование. Потому что плей-офф - это больно. У нас огромное число хоккеистов, которые играли с травмами. Многим требуются операции. И единственная оценка, которую я им могу поставить за сезон - пять с плюсом. Так я им и сказал в раздевалке в пятницу: «Мы не чемпионы, но победители».

- Зацепи вы победу в четвертом матче финала, смогли бы перевернуть ход серии?

- Мы вытащили все из своих ребят. Но и они вытащили из себя все. Самое большое разочарование для любого тренера - когда по итогам серии он может сказать, что команда была способна на большее. Это был совсем не тот случай. Нельзя было требовать большего от Бобкова, от наших защитников, от нападающих, даже от нашего персонала. Все выложились. Мы были большой семьей. И это было настолько здорово, настолько весело, что поражение было очень горьким. Я бы отдал все за то, чтобы увидеть, как мои парни поднимают на головой Кубок Гагарина. Потому что они выдали суперсезон.

Фото: hawk.ru

«НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЧЕСТНЫХ ОШИБОК»

- Были ли какие-то ошибки с вашей стороны в противостоянии с ЦСКА?

- Мы проиграли три матча в одну шайбу. Ошибки были. Но хоккей весь состоит из ошибок. Вся жизнь состоит из ошибок. Я ведь даже призываю хоккеистов ошибаться. Если это «честные» ошибки, а не ошибки, связанные с дисциплиной, в них нет ничего плохого. Нужно научиться с ними жить. И потом - на видеоразборах, на собраниях - объяснять, как их исправить.

- Как вам удалось найти подход к Сергею Шумакову, талантливому игроку, но со сложным характером?

- Я не знаю, что у него там было в ЦСКА. Я знаю миллион разных историй про различного рода конфликты, и никогда не бывает так, чтобы виноват был кто-то один. Но нам не нужны были скандалы. Александр Крылов сразу сказал, что хочет изменить культуру «Авангарда». Убрать весь негатив. И когда Шумаков к нам пришел, мы сразу объяснили ему наши стандарты. Привели его в форму. Он прекрасный хоккеист. Очень страстный, вовлеченный. Он любит хоккей. На этой почве мы с ним и нашли общий язык. И Сергей нам очень помог. Был одним из наших лучших игроков. Если нам нужен был важный гол - он всегда был готов его забить.

Фото: hawk.ru

«СОРОКИН ЗАСТАВИЛ МЕНЯ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 12-ЛЕТНИМ МАЛЬЧИКОМ»

- По итогам финала вы назвали ЦСКА машиной. Можно ли было остановить эту машину?

- Это невероятно сложно. Я никогда не вносил в игру команды столько корректив от матча к матчу за всю свою карьеру. Никогда. Я отчаянно пытался найти пути к победе. Искал, что можно поменять, чтобы мы заиграли сильнее. Искал, как остановить их нападение. И нам это на самом деле удалось, если не считать первой встречи. Но этого было мало - надо было и забивать еще. По ходу сезона я говорил, что Илья Сорокин очень напоминает мне Евгения Набокова, игравшего за «Сан-Хосе», когда я тренировал «Колорадо». Мы дважды встречались тогда в плей-офф с «Шаркс». Оба раза прошли дальше, но Набоков просто стоял на голове. После нынешнего финала, да и всего плей-офф, и я ни коим образом не хочу обидеть Набокова, но Сорокин как будто вернул меня в мои 12 лет, когда я восхищенно наблюдал за Третьяком. Даже если нам удавалось справиться с защитой ЦСКА, тут как тут появлялся Сорокин и делал классные сэйвы. Очень важные.

- В плей-офф хватало отмененных в результате видеопросмотров голов. Есть ли у вас надежды на то, что некоторые правила пересмотрят?

- Это проблема всех лиг. Когда твоя команда забивает, ты надеешься на то, что гол засчитают. А соседняя лавка - что не засчитают. В той же НХЛ хватает спорных моментов - достаточно вчерашние матчи посмотреть. И я бы хотел быть судьей, сидящим перед монитором. Это же интересно. И не бывает одинаковых ситуаций. Мы всегда говорим судьям, что, мол, это же точно такой же гол, какой был засчитан. Но всегда есть какая-то деталь, которая все меняет. У нас очень скоростной вид спорта. Вратари сейчас очень хороши. И у ворот всегда много столкновений. Какие-то - умышленные, какие-то - нет.

- Вы тот гол использовали, как возможность собрать команду?

- Конечно. Мы сказали ребятам, что они забили, что это хороший гол. В финале у тебя война. На льду - физическая. За пределами - психологическая. И ты всегда пытаешься правильно настроить игроков, использовать для этого все возможности. Мы могли все перевернуть. Но даже сам факт залетевшей в ворота шайбы нам помог.

Фото: hawk.ru

«ДОЛГИМИ ЛЕТНИМИ ВЕЧЕРАМИ БУДУ ИСКАТЬ СПОСОБЫ ОБЫГРАТЬ ЦСКА»

- На следующий сезон у ЦСКА будет практически такая же команда. И чтобы обыграть их - вам придется меняться.

- Меня ждут долгие вечера этим летом, во время которых я буду искать способы обыграть ЦСКА. Но для начала ведь надо выиграть Восток. Мы сейчас только и говорим, что о ЦСКА. Но ведь мы обыграли мощный «Ак Барс». Мы прошли очень сильный «Барыс». Они ведь обошли нас в борьбе за первое место в дивизионе. И выиграли его по праву. Прошли бы мы «Барыс», если бы не гол Чудинова от своей синей линии? Это была важнейшая шайба. Столько всего должно совпасть или, наоборот, не совпасть, чтобы добраться до финала. И многое на нашем пути в первых трех раундах складывалось в нашу пользу. Правда, мы этого заслуживали. Потому что играли так, как должны были. Но могло ведь повернуться и в другую сторону. «Ак Барс» станет сильнее, «Барыс» тоже хочет в финал, «Салават» хочет в финал. Все хотят в финал. В нашей лиге собраны профессиональные клубы. Достичь финала - цель всех без исключения.

- У половины вашей команды заканчиваются контракты. Скольких игроков вы хотите сохранить?

- В ближайшие две недели мы будем это плотно обсуждать. Для КХЛ это ведь обычная ситуация, тут редки длительные контракты, в отличие от НХЛ. Так что для меня это в новинку. Обычно мы обсуждали пару-тройку хоккеистов, а тут — сразу полкоманды. Но мы прекрасно теперь понимаем, кто у нас есть в распоряжении, с кем нам по пути. И попытаемся стать сильнее. А Максим Сушинский и Александр Крылов всегда готовы улучшить команду.