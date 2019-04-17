В Омске банк выгнал на улицу семью с 5 детьми за просрочку по ипотеке в два месяца

В безвыходную ситуацию попала многодетная семья Флешиных. Супруги родом из Черлакского района Омской области. Но в их небольшом селе Иртыш работы не было никакой, и они решили податься за лучшей жизнью в город. Сначала снимали квартиру, а, когда родился третий ребенок, - дочка Лера - отважились на ипотеку.

- Муж тогда работал в «Мостовике» - компания преуспевала, и он получал около 50 тысяч в месяц. Денег нам в принципе хватало, даже с учетом того, что я сидела в декрете, - рассказывает Анна Флешина. - Варианты ипотеки рассматривали долго - все не могли определиться. А тут, как назло, подвернулся случай. Супруг еще подрабатывал, как частник - делал ремонт у одной женщины. Разговорились, хозяйка квартиры посоветовала ему небольшую фирму «ВСК-ипотека». Выяснилось, что ее владелец - наш земляк, с мужем они даже знакомы были когда-то. Мы приехали к ним в офис, там нам все понравилось, такие люди приятные работают. Решились брать кредит у них - свои-то уж точно не обманут и в случае трудностей помогут.

Далее супруги стали подыскивать агентство и сделали первую ошибку. Из всех возможных вариантов выбрали черных риэлторов - директор компании «Ариэль-риэлт» сейчас уже отбывает срок за мошенничество. В итоге убитую трешку размером 53 квадратных метра на окраине города супругам предложили купить за 2 млн рублей. Только позже, когда банк отбирал у них эту квартиру, выяснилось: стоимость завысили почти вдвое.

- Но сначала у нас никаких опасений не было, - продолжает Анна. - Мы отдали два маткапитала - в 429 и 130 миллионов. И ежемесячная плата сразу стала меньше - снизилась до 19 тысяч рублей в месяц. Тогда для нас это были небольшие деньги - мы примерно столько отдавали за аренду чужого жилья. Год исправно платили все взносы. А потом «Мостовик» начал банкротиться. Муж несколько месяцев не мог найти работу, мы просрочили два или три платежа по ипотеке. Я была снова беременна - двойней. Мне вообще уже ни до чего этого дела не было. Решал все муж. Он просил у банка ипотечные каникулы, хоть ненадолго. Думал, земляк по-человечески поступит. Но он отказал. Потом вроде договорились на мировое соглашение. Кредитор наш сказал: мол, давайте 200 тысяч в качестве штрафа и решим вопрос с просрочкой. Мы уже обезумели от страха потерять квартиру, муж занял у знакомого 100 тысяч рублей. Эти деньги мы перевели сразу, остальные договорились в отдавать частями.

- А расписку с этого вашего банкира о получении им денег вы не взяли?

- Да мы как-то не подумали об этом. Не знали, что такие люди ушлые бывают - он же понимал, что это для детей маленьких квартира. Надеялись, как человек поступит. На суде его представитель заявил, что они передумали заключать соглашение и никаких денег не получали. Когда судья попросила нас предоставить бумагу о переводе, мы даже и не знали, что она нужна и где ее теперь взять. Остался только чек из банкомата о переводе. Но он нам ничем не помог.

Когда Анна забеременела двойней, даже не предполагала, какая беда вскоре нависнет над ее семьей.Фото: Личный архив

В апреле Флешины проиграли суд, а в мае к ним пришли - с ордером на выселение. Анне удалось добиться только одного - она уговорила судебных приставов подождать хотя бы до июня, чтобы сын доучился в школе до конца учебного года. А после квартиру выставили на реализацию и продали за 1,3 млн. Выяснилось, это еще дорого - потому что Флешины за год, что там жили, привели ее в порядок. Они почти успели закончить ремонт в полуразрушенной когда-то квартире. Оштукатурили и оклеили обоями стены, выровняли полы, полностью поменяли проводку, оклеили кафелем кухню. Одним словом, сделали кому-то бесплатный подарок.

- И все - в июне мы с пятерыми ребятишками, двое из которых новорожденные, оказались на улице - по сути, бомжами. У нас даже прописки не было больше года. Сейчас меня и детей прописала подруга. А муж после этого еще полгода вкалывал на вахтах, чтобы отдать те деньги, которые занимал на «мировую». В итоге мы лишились двух маткапиталов, взносов по ипотеке за год и тех 100 тысяч, которые у нас, по сути, обманом выманили.

Финансовое положение семьи сейчас немного стабилизировалось - муж работает по частным заказам на стройке, жена пока сидит с детьми в декрете. Теперь снимают квартиру за 13 тысяч и нет уже никакой надежды на собственное жилье. Анна обращалась и к президенту, и в омскую мэрию. Везде отвечают: и рады бы помочь, но по закону ситуация у них такая, что нет ни одной зацепки. В департаменте жилищной политики горадминистрации их, конечно, поставили на очередь на социальное жилье. Сейчас они 44 717-е по счету. То есть, реальная дата получения такой квартиры - никогда.

Фото: личный архив

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Заключая сделку более, чем на 50 рублей, всегда берите расписку»

Адвокат Александр Криворучко:

- К сожалению, в данном случае ситуация патовая. Можно, конечно, было бы поискать зацепки в документах, но и бумаг никаких нет - в этом главная проблема. Вообще, у нас в стране юридическая безграмотность просто поражающая! Я бы на месте законодателей вместо истории религий лучше бы с 10 класса в обязательную программу ввел уроки юриспруденции. Совет только один: заключая договор более, чем на 50 рублей, делайте это на бумаге. К сожалению, в моей практике были случаи, когда и миллионеры давали друзьям большие деньги под честное слово - и теряли их. В суде учитываются только документы, не устные договоренности. Опять же при выборе риэлтора очень сложно сориентироваться. Есть маленькие, но честные фирмочки, а бывают гиганты, которые рушатся за несколько дней. Надо понимать, что все они отвечают уставным капиталом в 10 тысяч, и могут обанкротиться без особого ущерба для себя. Понятно, что ипотеку берут люди небогатые. Для них и это - серьезные расходы, а тут еще траты на юриста. Часто люди считают их просто непосильными. Тем не менее, при таком ответственном деле, как ипотека, лучше нанять специалиста. Это в итоге сэкономит время и деньги.