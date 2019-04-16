2019-04-16T08:14:26+03:00
Происшествия

В Омской области паводок размыл дороги к селам и деревням

К людям не могут проехать скорые и машины с продуктами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области паводок размыл дороги к селам и деревнямВ Омской области паводок размыл дороги к селам и деревнямФото: vk.com
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Ситуация с паводком в Омской области продолжает ухудшаться. Омичи публикуют в социальных сетях жуткие кадры размытых водой дорог – из-за их затопления люди лишились медицинской помощи, продукты в магазины поступают с перебоями. Вода пока не пришла в сами поселки, однако она отрезала людей от мира. По дорогам, которые превратились в глубокие реки и к тому же обрушились, может проехать только специальная техника.

На данный момент известно, что режим чрезвычайного положения введен в Новоомском районе. Люди на обычном транспорте, а также автобусы и не могут добраться до деревни Озерное, села Новотроицк, деревень Воскресенка, Петропавловка, Радищево и Барышниково.

- Скорая помощь до нас доехать не сможет. Дорога ушла под воду, местами образовались полутораметровые провалы. Хлеб в деревню доставляют предприниматели, самым разным способом, начиная от внедорожников и тракторов и заканчивая пешком. При этом мы несколько шокированы ситуацией. В конце осени эту дорогу реконструировали, но все сделанные работы смыло водой, - написали омичи в социальных сетях.

Дороги пытаются восстановить своими силами Фото: vk.com

Дороги пытаются восстановить своими силамиФото: vk.com

В пресс-службе областного правительства признают всю сложность ситуации. В местах, где река сильно разлилась, уже работают сотрудники МЧС. Местные же жители обратились и в прокуратуру, где им должны пояснить, почему никаких мер не предпринималось до наступления паводка.

- На месте работают службы МЧС, администрации, организовано оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах путем подворового обхода с привлечением старост населенных пунктов. В поселениях имеются необходимые запасы питания, воды и медикаментов, в селе Новотроицк есть ФАП. Ситуация находится на круглосуточном контроле администрации и специализированных служб, ведутся необходимые работы. В случае прихода воды в дома для граждан предусмотрены пункты временного размещения, - пояснили в пресс-службе.

Такая ситуация сложилась и на севере Омской области. На подъезде к селу Камышино-Курское в Муромцевском районе также талыми водами размыло дорогу. Асфальт там обвалился, на дороге образовались огромные ямы.

Асфальт на отремонтированной дороге обвалился Фото: vk.com

Асфальт на отремонтированной дороге обвалилсяФото: vk.com

- Река разрушила уже две плотины из четырех. Асфальт просто рушится от потока воды. Скоро совсем без дороги останемся, - пишут омичи, сопровождая комментарий жуткими фото размытой дороги.

Жителям этого села повезло больше. К ним можно попасть по другой дороге, в объезд размытой. Именно по ней сейчас доставляют питьевую воду и продукты в магазин для местных жителей. Ремонтировать дороги будут уже после паводка. Однако пока неизвестно, как скоро ситуация с паводком начнет улучшаться. Пока это только начало разлива рек, через некоторое время пострадать от половодья могут еще больше жителей деревень и сел Омской области. Например, к затоплению уже готовятся в Черлакском районе.

Три села Омской области лишились дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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