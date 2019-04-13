2019-04-13T11:20:13+03:00
Общество

Самым богатым омским депутатом в Госдуме стал коммунист Олег Смолин

В прошлом году он заработал 6,8 млн
Анна МИКУЛА
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Фото: ВикипедияФото: Википедия
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По закону все представители российской власти обязаны отчитываться о своих доходах. Считается, что это помогает бороться с коррупцией. Накануне о заработанном за 2018-й избирателям рассказали депутаты Государственной думы. Среди них есть сразу несколько народных избранников из Омска.

Самым обеспеченным среди них оказался представитель фракции КПРФ Олег Смолин. Он, согласно налоговой декларации, в прошлом году заработал 6,8 млн рублей. По сравнению с 2017-м доходы депутата немного выросли - с 6,4 млн. А вот финансовое положение единоросса Дмитрия Перминова по сравнению с позапрошлым годом не изменилось. Два года подряд он декларирует 5,9 млн рублей.

На третьем месте – Александр Жуков, который стал зарабатывать меньше – с 6,1 млн до 5,2 млн рублей. Виктор Шрейдер («Единая Россия») и Александр Кравец (КПРФ) заработали по 5,1 млн рублей. Доход Андрея Голушко («Единая Россия») составил 4,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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