«Пьяный водитель, убивший Женю, поменялся местами с женой»: Родители омича боятся, что виновные в смерти сына избегут наказания

Страшная авария, разделившая жизнь Веры Анохиной на до и после, случилась в феврале на Пушкинском тракте. Евгений Анохин шел от своего друга по дороге, в поселке Большие поля. Мужчина поскользнулся и упал. В этот момент на него на полной скорости тут же наехала машина.

ЖЕНА ПОМЕНЯЛАСЬ МЕСТАМИ С ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЕМ

Все случилось 17 февраля. Подтаявшие сугробы образовали наледь на обочине. Из-за отсутствия тротуаров местные жители вынуждены ходить по узкой автодороге ежедневно. И каждый раз это реальный риск для жизни. Летом идти по обочине более-менее безопасно, зимой из-за сугробов приходится идти прямо по проезжей части. В темное время, а все произошло около девяти часов вечера, заметить пешехода на дороге сложно, но так как идти больше негде, местным жителям выбирать не приходится.

- Первая машина пронеслась мимо, водитель заметил человека и объехал его. Вторая машина тоже проехала немного в стороне от моего сына, - признается мать Евгения, Вера Ивановна. – Потом он поскользнулся и упал. Он оказался прямо на дороге, и только попытался встать, как его сбила машина и протащила несколько метров.

Так дорога выглядит, когда на на обочинах нет сугробовФото: Google Карты

Видео, где виден момент ДТП, семье Жени отправили знакомые с шиномонтажной мастерской, которая расположена неподалеку. На нем видно, как Евгений несколько раз поскальзывается. После очередной машины, проехавшей в сантиметрах от него, омич пытается подняться по сугробу и уйти с проезжей части. Но слежавшийся снег ему мешает. Водитель одной из машин это замечает и сворачивает в сторону от пешехода. После этого, по всей видимости, Евгений поскользнулся и упал прямо на проезжую часть. В свете фар от машины, сбившей его, видно, как он попытался встать в момент, когда она на него наехала.

За рулем той роковой машины была беременная женщина. По словам Веры Ивановны, она не сразу вызвала скорую, потому что, как выяснилось позже, у нее даже не было с собой документов. В скорую и полицию звонила девушка, проезжавшая мимо. К моменту приезда медиков и инспекторов ГИБДД, документы принес муж девушки, которая была за рулем. Они жили неподалеку.

Родные Евгения обвиняют омичку в смерти сынаФото: Личный архив

- Мне рассказали ребята с шиномонтажки, что за рулем машины был пьяный муж Кристины (беременной девушки за рулем). Он сказал ей, что ей ничего не будет, потому что она беременная и еще у нее двое детей, и обставил все так, как будто это она за рулем была. Тем более документов у нее было, - поделилась с «Комсомолкой» мать погибшего.

ЕХАЛ НАВЕСТИТЬ ДОЧКУ

Через несколько дней следователь подтвердил опасения родителей Жени. Он сказал, что девушка беременная, у нее дети, поэтому ей удастся избежать наказания. Так и случилось, в возбуждении уголовного дела семье Анохиных отказали. Правда, формулировка отказа в документе очень странная.

- В связи с тем, что по материалу проверки выполнены не все проверочные мероприятия, а срок предварительной проверки истекает, принять законное и обоснованное решение в настоящее время невозможно, - говорится в постановлении, подписанном следователем Рябовой.

Другими словами, силовики в отведенное на проверку время должны были проделать ряд определенных экспертиз. Сделать это вовремя они не успели. И на одном этом основании в полиции отказывают родителям в возбуждении уголовного дела на водителя, сбившего их сына на обочине. При том, что роковой момент снят на видео, которое позволяет сделать все выводы. В УМВД по Омской области оперативно прокомментировать эту ситуацию не смогли, и предложили направить запрос.

Отказ в возбуждении делаФото: Личный архив

- В тот день он поехал навестить свою 4-летнюю дочку. С мамой девочки они в разводе, но малышке он всегда много времени уделял. Потом вернулся домой, переоделся и пошел к другу. У него он был не больше часа, я не знаю, был ли он пьян. Возможно, конечно, но времени мало прошло, - рассуждает о причинах падения мать Жени.

У Евгения был сахарный диабет, он регулярно принимал инсулин, поэтому по пути домой ему попросту могло стать плохо. О причинах смерти родители пока тоже ничего толком не знают, у них есть только «отписка» из морга.

Евгений работал вахтойФото: из личного архива

«ВЫ К АНОХИНУ С ПЕРЕДАЧКОЙ? ТАК ОН УМЕР»

После аварии Евгений был еще жив, его увезли в реанимацию. Там он пролежал пять дней, все это время родители носили ему передачи с пеленками и подгузниками и надеялись на скорое выздоровление сына. О его смерти они узнали случайно. 23 февраля медсестра сказала родителям, что их сына не стало.

- Для Анохина передача? А вы зачем принесли, он же умер, - ошарашила папу Жени медсестра.

Оказалось, что их сын умер еще 22 февраля, но оповещать родителей об этом никто не стал. Тело долго почему-то не могли найти в морге.

У Евгения осталась 4-летняя дочка, которая все еще ждет папу в гости. 38-летний мужчина прошел Чеченскую войну и имел награды, его похоронили с почестями. В последнее время он работал вахтой в Тобольске. На сохранившейся страничке в социальной сети у Евгения до сих пор мелькают многочисленные фотографии с дочкой и женой, на которых он выглядит счастливым.

Евгений с дочкойФото: Личный архив

- Я хочу хотя бы условного наказания за смерть сына, пусть ее хотя бы прав лишат. Не может же быть такого, чтобы за смерть человека никто не ответил, - дрожащим голосом говорит мать. - Они даже не позвонили мне, не попытались как-то поговорить, извиниться или принести соболезнования.