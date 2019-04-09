«Зачем американец продает мои снимки?»: Сибирячка узнала себя на кадрах фотографа из США, которые он сделал 23 года назад

Необычный привет из прошлого получила омичка Елена М. Все мировые СМИ и социальные сети облетел ее снимок, сделанный фотографом Питером Тернли 23 года назад! Американец специализируется на репортажах с политически значимых событий. Тернли снимал встречу Горбачева и Кастро, кубинского лидера и Папы Римского в Гаване в 1998 году. В погоне за историческими кадрами Тернли побывал в самых разных уголках Земного шара.

Параллельно он всегда снимает и простых людей. Так было и с сибирячкой Еленой М. Ее он сфотографировал, когда побывал в Омске в 1996 году. Президент в рамках предвыборной кампании активно ездил по всей стране и 19 мая за месяц до выборов прилетел в наш город на встречу с омским губернатором Леонидом Полежаевым. В Штатах внимательно следили за политической ситуаций в России, поэтому американскому фотографу этот визит Ельцина, собиравшегося на второй срок, показался интересным. После встречи политиков Тернли пошел гулять по городу, и оказался на пляже у Иртыша. Где и сделал тот самый исторический кадр, о существовании которого Елена даже не подозревала. О фото из Сибири стало известно после того, как американец выставил их на продажу в Интернете. Каждый кадр он готов продать за 500 долларов.

- Сибирские женщины позируют на пляже, - подписал один из них Тернли.

Елену в купальнике на снимке узнала ее знакомая, о чем тут же сообщила. «Комсомолка» нашла героиню фото и пообщалась с ней. Такой привет из прошлого совсем не обрадовал сибирячку.

- События того дня я, конечно, помню смутно – все-таки прошло больше 20 лет! В тот теплый майский день появилось спонтанное желание с подружкой позагорать на пляж. К сожалению, с подругой связь сейчас потеряна. Мы давно не общаемся, и она живет в Германии. Об этом фото она пока не знает.

- А вы не помните, чтобы вас в тот день кто-то фотографировал?

- Ну, поймите, 20 лет прошло. Я потом начала анализировать ситуацию, копаться в памяти. И вспомнила, что вроде бы какой-то мужчина с фотоаппаратом ходил. Но тогда я вообще не придала этому никакого значения. Ходит и ладно. Я загорала и никого не трогала. Для меня такой привет из прошлого в виде фото большой сюрприз. Оказывается, где-то оказались мои снимки.

- Сколько лет вам на фото?

- Сейчас мне 46 лет, значит, там – 23 года. Ну, вы все у меня выспросили (смеется).

- Я знаю, что первая реакция у вас на это фото было возмущение? Что вам не понравилось?

Кадр, сделанный 23 года назад, фотограф готов продать за 500 долларов.

- Не скажу, что я прямо возмущена. Но я была ошарашена. Мне не совсем приятно еще и то, что я там в купальнике. У него же были в подборке из Омска кадры девушек, встречающих Ельцина с флажком. Вот это другое дело, я бы спокойнее отнеслась. Меня смущает, что где-то кто-то продает мои снимки в купальнике. И никто не спросил моего желания, во-первых, хочу ли я фотографироваться и не против ли я продажи изображения. Хотя, признаться, я вспомнила, конечно, потом, как это было все прикольно. Столько лет прошло. Но это не очень корректно. Я не собираюсь обращаться в суд. Понимаю, насколько материально затратной будет эта тяжба.

- А что вы спросили бы у Питера Тернли при встрече?

- Не знаю даже… Наверное: «Зачем вы продаете эти фотографии»? Я ведь не знаю, что с ними потом будут делать.

- Можете, немного рассказать, как сложилась ваша судьба?

- Я долгое время проработала в сфере продажи мебели. В последние два года сижу дома, так как возникли проблемы со здоровьем у ребенка.

«Комсомолка» связалась с самим Питером Тернли, живущим сейчас в Нью-Йорке. Мы сообщили ему о том, что одна из героинь его снимков из Сибири не в восторге от идеи продать их. Американец поинтересовался, о каком фото идет речь. После того, как мы показали Питеру этот кадр, он ответил:

- Я не хочу давать интервью. Отнеситесь с пониманием.