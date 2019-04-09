2019-04-09T09:32:27+03:00
Общество

«Зачем американец продает мои снимки?»: Сибирячка узнала себя на кадрах фотографа из США, которые он сделал 23 года назад

«Комсомолка» пообщалась с обоими героями этой истории
Станислав МУХИН
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События жаркого майского дня 1996 года Елена помнит смутно.События жаркого майского дня 1996 года Елена помнит смутно.
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Необычный привет из прошлого получила омичка Елена М. Все мировые СМИ и социальные сети облетел ее снимок, сделанный фотографом Питером Тернли 23 года назад! Американец специализируется на репортажах с политически значимых событий. Тернли снимал встречу Горбачева и Кастро, кубинского лидера и Папы Римского в Гаване в 1998 году. В погоне за историческими кадрами Тернли побывал в самых разных уголках Земного шара.

Параллельно он всегда снимает и простых людей. Так было и с сибирячкой Еленой М. Ее он сфотографировал, когда побывал в Омске в 1996 году. Президент в рамках предвыборной кампании активно ездил по всей стране и 19 мая за месяц до выборов прилетел в наш город на встречу с омским губернатором Леонидом Полежаевым. В Штатах внимательно следили за политической ситуаций в России, поэтому американскому фотографу этот визит Ельцина, собиравшегося на второй срок, показался интересным. После встречи политиков Тернли пошел гулять по городу, и оказался на пляже у Иртыша. Где и сделал тот самый исторический кадр, о существовании которого Елена даже не подозревала. О фото из Сибири стало известно после того, как американец выставил их на продажу в Интернете. Каждый кадр он готов продать за 500 долларов.

- Сибирские женщины позируют на пляже, - подписал один из них Тернли.

Елену в купальнике на снимке узнала ее знакомая, о чем тут же сообщила. «Комсомолка» нашла героиню фото и пообщалась с ней. Такой привет из прошлого совсем не обрадовал сибирячку.

- События того дня я, конечно, помню смутно – все-таки прошло больше 20 лет! В тот теплый майский день появилось спонтанное желание с подружкой позагорать на пляж. К сожалению, с подругой связь сейчас потеряна. Мы давно не общаемся, и она живет в Германии. Об этом фото она пока не знает.

- А вы не помните, чтобы вас в тот день кто-то фотографировал?

- Ну, поймите, 20 лет прошло. Я потом начала анализировать ситуацию, копаться в памяти. И вспомнила, что вроде бы какой-то мужчина с фотоаппаратом ходил. Но тогда я вообще не придала этому никакого значения. Ходит и ладно. Я загорала и никого не трогала. Для меня такой привет из прошлого в виде фото большой сюрприз. Оказывается, где-то оказались мои снимки.

- Сколько лет вам на фото?

- Сейчас мне 46 лет, значит, там – 23 года. Ну, вы все у меня выспросили (смеется).

- Я знаю, что первая реакция у вас на это фото было возмущение? Что вам не понравилось?

Кадр, сделанный 23 года назад, фотограф готов продать за 500 долларов.

Кадр, сделанный 23 года назад, фотограф готов продать за 500 долларов.

- Не скажу, что я прямо возмущена. Но я была ошарашена. Мне не совсем приятно еще и то, что я там в купальнике. У него же были в подборке из Омска кадры девушек, встречающих Ельцина с флажком. Вот это другое дело, я бы спокойнее отнеслась. Меня смущает, что где-то кто-то продает мои снимки в купальнике. И никто не спросил моего желания, во-первых, хочу ли я фотографироваться и не против ли я продажи изображения. Хотя, признаться, я вспомнила, конечно, потом, как это было все прикольно. Столько лет прошло. Но это не очень корректно. Я не собираюсь обращаться в суд. Понимаю, насколько материально затратной будет эта тяжба.

- А что вы спросили бы у Питера Тернли при встрече?

- Не знаю даже… Наверное: «Зачем вы продаете эти фотографии»? Я ведь не знаю, что с ними потом будут делать.

- Можете, немного рассказать, как сложилась ваша судьба?

- Я долгое время проработала в сфере продажи мебели. В последние два года сижу дома, так как возникли проблемы со здоровьем у ребенка.

«Комсомолка» связалась с самим Питером Тернли, живущим сейчас в Нью-Йорке. Мы сообщили ему о том, что одна из героинь его снимков из Сибири не в восторге от идеи продать их. Американец поинтересовался, о каком фото идет речь. После того, как мы показали Питеру этот кадр, он ответил:

- Я не хочу давать интервью. Отнеситесь с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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