«Авангард» уступил в первом матче финальной серии за Кубок Гагарина

Совсем не такой планировалась в мыслях омичей первая за 13 лет встреча в плей-офф между «Авангардом» и ЦСКА. Напомним, до этого команды встречались в четвертьфинале в далеком 2006 году. «Ястребы» находились в зените славы и считались самой стабильной командой российской лиги. Под руководством тогдашнего тренера Валерия Белоусова в 2004-м они стали чемпионами страны, а в 2005-ом - обладателями Кубка европейских чемпионов. А в 2006-м - обыграли ЦСКА со счетом по матчам 3:0 и вышли дальше.

Новая встреча омичей с московской командой спустя годы стала шоком для многих болельщиков «Авангарда». Но ведь и силами мерились уже две совершенно другие команды. Домашняя арена, на которой играли «армейцы» первый матч финальной серии, - теперь за Кубок Гагарина - собрала более 111 тысяч человек. Такая внушительная поддержка, несомненно, помогла им победить.

Хозяева льда начали активно атаковать уже с начала встречи и смогли забить почти сразу - на 3-ей и 7-й минутах. Шайбы в ворота Бобкова забросили Светлаков и Марченко. На 25-й минуте, казалось, Франсону удалось сократить разрыв в счете. Но после видеопросмотра судья гол не засчитал, решив, что шайба попала в ворота ЦСКА от конька Стася. Этот эпизод явно не добавил оптимизма омичам и, вероятно, стал переломным моментом в матче.

В середине второго периода разрыв в счете еще больше увеличил Григоренко. «Ястребы» немного исправили ситуацию. На 34-й минуте матча забил Шумаков.

Но, воспользовавшись растерянностью соперников, Григоренко в середине третьего периода сделал дубль. Гол престижа почти за 5 минут до финальной сирены забил Стольберг. Тренер омичей Боб Хартли принял решение снять вратаря, чтобы вывести на поле дополнительного нападающего. Но это уже не помогло исправить положение. «Ястребы» пропустили пятый гол в пустые ворота, а Григоренко сделал хет-трик. Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу ЦСКА.

Впрочем, это самое начало серии, и у «Авангарда» еще есть, как минимум, три игры, чтобы приблизиться к заветному трофею и стать впервые в своей истории обладателями Кубка Гагарина.

Следующий матч пройдет 15 апреля. Он также начнется в 20.00 по омскому времени на домашней арене ЦСКА в Москве.