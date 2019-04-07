Детский паровозик в омском парке разъезжает под песни Rammstein

Необычный детский паровозик работает в омском парке имени 30-Летия ВЛКСМ. Его засняли прохожие. Пока у паровозика нет посетителей, его водитель любит громко послушать музыку. Причем репертуар он выбирает, мягко говоря, не детский.

Социальные сети уже взорвал ролик, на котором прекрасно абсолютно все. Маленькая девочка на прогулке с бабушкой на видео устремляется в лужу. Кажется, еще пара шагов и ребенок окажется в воде. Вдруг откуда-то выезжает детский паровозик, из которого начинает громко играть песня немецкой группы Rammstein Du hast в стиле тяжелый рок. Музыка настолько потрясает малышку, что она забывает про лужу и останавливается как вкопанная. Пока транспортное средство, любомое всеми детьми, потихоньку едет мимо, девочка стоит на месте и как завороженная наблюдает за ним.

Паровозик уезжает, а девочка так и остается стоять на месте. Омичи уже шутят, что теперь бабушка знает, как отвлечь внучку от шалостей и обязательно купит пару альбомов Rammstein. А другие сибиряки подмечают:

- Хорошо, что паровозиком рулит не бывший газелист. А то девочке включил бы "Мурку" или шансон похлеще.