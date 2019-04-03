Директор хлебозавода: Хлеб должен стоить 80 рублей, но цены уже на пределе покупательской способности омичей

С громким заявлением выступил гендиректор крупнейшего омского хлебозавода АО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн. Он заявил, что стоимость булки серого должна быть строго привязана к цене на бензин. А это, значит, что в магазинах хлеб по идее надо бы продавать по 80 рублей! Почти в 3 раза дороже, чем сейчас.

- В развитых странах, таких как Америка, Германия, Канада, Австралия, Новая Зеландия – килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Вот в этом диапазоне. Во Франции и Португалии – там, где похуже, – там два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон. Сегодня бензин стоит 40 рублей. А килограмм хлеба должен стоить 80, – сказал Аркадий Гольдштейн. – Если бы он стоил 80 рублей, мы бы столько доброго еще сделали для людей.

Мы решили пообщаться с гендиректором «Хлебодара» и попросили его пояснить свою позицию.

- У нас в России никто не занимается ценообразованием. Ощущение, что все забыли, что это такое, – начал издалека Аркадий Гольдштейн. – Сегодня бензин является основной единицей стоимости, которая участвует везде и влияет на каждый продукт, на каждый вид деятельности. Это основной стержень.

- Вам не кажется, что если говорить про цены в России, то основной стержень все-таки зарплаты…

- Однозначно. Вы совершенно правильно подмечаете. С этого у нас все и начинается. Но меня спросили про хлеб – я ответил. Если спросят про зарплаты, то я скажу: средняя получка в России должна быть 1000 литров бензина.

- Думаю, вы лучше меня знаете: скажи омичу, что булка хлеба должна быть 80 рублей, и он скажет, что она столько не стоит.

- На самом деле он стоит столько. Просто мы зажимаем стоимость килограмма хлеба именно потому, что у нас такие зарплаты. У людей не хватает покупательской способности. То же самое мы наблюдаем и при тарифах на ЖКХ, с которыми борется государство. Все социальные товара занижены, потому что зарплаты не соответствуют уровню жизни. Когда я называю сумму в 80 рублей, я же говорю об идеале. Взять ту же Америку – у них средняя зарплата сейчас примерно 1700 литров за бензин. Но можно же откатать и обратно. Сделать стоимость бензина у нас по 10 рублей. И тогда я смело скажу, что хлеб должен стоить 2-3 литра – то есть 20-30 рублей.

- Тогда нефтяники расстроятся.

- Давайте выбирать. Сколько у нас нефтяников в стране из 140 миллионов жителей?

- А вы можете назвать себестоимость булки?

- Вы никогда не узнаете ее. Ее можно только посчитать в текущем моменте. В декабре она подбиралась к 24 рублям. Но это только прямые затраты. А как посчитать, допустим, запуск новой линии за 150 миллионов. Это же тоже затраты предприятия.

- В ближайшее время хлеб подорожает?

- Однозначно нет. Это предвидится, но не сейчас. В декабре мы подняли цены на 20% впервые за 4 года. Пока снова поднимать стоимость мы не готовы. Мы сами в этом не заинтересованы. Я не могу продать хлеб за столько, за сколько захочу. Я должен смотреть на покупательскую способность. Наши цены уже на ее пределе.

- Вы реально чувствуете, что если поднимете даже на 50 копеек – 1 рубль, омичи станут отказываться от хлеба?

- Я могу это подтвердить и цифрами. До повышения цен в декабре мы продавали 70 тонн в сутки. Сейчас же – 63 тонны в сутки.

А КАК У НИХ?

Сколько стоит булка белого (650 гр.) у соседей?

Омск – 35 руб.;

Красноярск – 39 руб.;

Кемерово – 25 руб.;

Иркутск – 27 руб. 90 коп.