Вывозить мусор в Омске будут не каждый день?

К своим обязательствам приступил региональный оператор. С апреля за вывоз мусора теперь отвечает ООО «Магнит». Именно эта компания начнет выставлять всем омичам квитанции уже с мая.

- Собственники индивидуальных жилых домов, а также собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые решили на общем собрании заключить договоры непосредственно с региональным оператором, обращаются с заявками о его заключении, а также по иным вопросам, связанным с оказанием услуги по уборке твердых коммунальных отходов, обращаются в ООО «Омская энергосбытовая компания», – говорится в официальном сообщении ООО «Магнит».

Услуга с апреля подорожает с 40 рублей до 133 рублей с человека. «Комсомолка» разбиралась, что еще, кроме размера платежей, изменилось в мусорной реформе и какие проблемы не решены до сих пор.

1. Убирать отходы начнут реже?

Действительно, по нашим данным, в договоре у ООО «Магнит» прописано: при температуре не выше …+5 градусов допускается вывоз мусора один раз в три дня. Региональный оператор ссылается на санитарные требования 80-х годов. Однако руководство ООО «Магнит» на всех совещаниях уверяет экспертов и чиновников, что с возчиками отходов в договорах прописано требование убирать помойки каждый день.

- Это один из проблемных вопросов, которые мы задавали регоператору, – комментирует председатель общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Омской области Александр Лихачев. – ООО «Магнит» уверяет: что с перевозчиками мусора у них есть договоренности об уборке помоек каждый день. Пока у нас нет оснований не верить. Следить за частотой вывоза должны сами собственники. Теперь эта нагрузка ляжет на представителей совета дома. Жильцам же я уже советую устанавливать напротив мусорных баков видеокамеры. Чтобы в случае спорных ситуаций, были доказательства.

2. Жители домов, не попавших в территориальную схему, утонут в мусоре?

О том, что региональный оператор, не имеет полного представления, в какие дворы нужно заезжать, говорили даже на уровне омского правительства. Многие опасались, что с апреля к ним из-за этого перестанут приезжать мусоровозы. Однако эксперты считают эти страхи надуманными. Да, конкурс на вывоз отходов выиграла фирма ЗАО «Экос», у которой нет своих машин. Но те, кто в теме, не считают это проблемой.

- Региональному оператору и новому возчику и не нужна эта территориальная схема, – уверен Александр Лихачев. – Потому как возить отходы продолжат те омские фирмы, которые и делали это раньше. Регоператор просто наймет их по субподряду. А уж они знают, куда нужно ехать – просто между собой обменяются этими схемами и все.

3. Омичам придется платить дважды?

Основной шквал вопросов от жителей – не придется ли платить дважды. Их задают сибиряки, имеющие в доме, например, два квартиры. Или прописаны в одном месте, а живут в другом (подробнее см. «Вопрос ребром»). Актуален вопрос и для омичей, которые снимают жилье.

- Однозначно дважды платить они не будут. Сейчас готовится акт, который необходимо будет оформить в этих случаях и предоставить регоператору. Скоро он появится на сайте ООО «Магнит», – рассказал «Комсомолке» Лихачев.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Куда звонить?

√ Единая диспетчерская служба: 8 800 25 07 499;

√ Абонентский отдел:

35-25-25;

√ Диспетчерская служба ЗАО «Экос»:

35-26-63;

35-26-64.

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Какие бумаги нужны подать, чтобы не переплачивать?

Важный момент для тех, кто владеет двумя квартирами или живет не по прописке. Часто ездит по вахтам или на лето переезжает на дачу или просто по каким-то причинам долгое время не проживал в своей квартире. Им нужно предоставить следующие документы:

1) копия командировочного удостоверения или копия решения о направлении в служебную командировку, или справка о командировке с приложением копий билетов;

2) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;

3) проездные билеты или их копии;

4) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом или их копии;

5) свидетельство о регистрации по месту временного пребывания;

6) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал;

7) справка дачного товарищества, подтверждающая период временного пребывания потребителя по месту;

8) иные документы, подтверждающие факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.