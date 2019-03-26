В Омской области льготы по оплате вывоза мусора обойдутся бюджету в 216 миллионов

В мае омичи получат первые квитанции за вывоз мусора. Выставлять платежи от имени регионального оператора, как мы уже писали, будет Омская сбытовая компания. Только она имеет единую базу всех жителей города. Средняя семья начнет отдавать ООО «Магнит», около 400 рублей в месяц. Руководство регоператора, кстати, уже заявило: первое время половина жителей вообще не будет оплачивать квитанции. Льготников освободят от этого финансового бремени, как в случаях с другими коммунальными платежами (подробнее см. «На заметку»). На субсидии, как сообщают в областном правительстве, дополнительно выделят из бюджета порядка 216 миллионов рублей. На нее могут рассчитывать больше 220 тысяч сибиряков. Разработать механизм получения омичами льгот поручил губернатор Александр Бурков. Этим займется министерство труда и соцзащиты Омской области.

- Льготы в оплате за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов нужно четко обеспечить, а это порядка 35 категорий получателей, где у нас и ветераны, и многодетные семьи. Скидка должна быть всем льготным категориям, чтобы людей не подвергать дикой нагрузке, - сказал на совещании глава региона. – Нужно разъяснить людям про плату за сбор и вывоз мусора, особенно на селе, где до этого не платили, а в мае получат платежки. К этому времени люди уже должны понимать, где они оплачивают, каков порядок начисления льготы, куда им обращаться. Эту работу нужно провести оперативно совместно с региональным оператором.

В очередной раз губернатор усомнился в корректности расчетов нормативов. А именно они, как мы знаем, больше всего влияют на итоговый тариф.

- Как можно в одном и том же городе платить в 2 раза больше в частном секторе, чем в многоквартирных домах. Кто-то ошибся в расчетах, а люди должны страдать! – говорит Александр Бурков.

Но просто так взять и отменить эти нормативы не получится. По закону заново они должны рассчитываться в течение всего календарного года. А это значит, что скорректировать тариф при верных подсчетах получится не раньше, чем в 2020 году. Сейчас областное правительство ведет переговоры с Москвой, чтобы разрешили сократить этот период до 3 месяцев.

СКАЗАНО

«Кто-то ошибся в расчетах, а людям – страдать!»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Как можно в одном и том же городе платить в 2 раза больше в частном секторе, чем в многоквартирных домах. Кто-то ошибся в расчетах, а люди должны страдать!

НА ЗАМЕТКУ

Кто может получить субсидию?

√ 100%

- Герои СССР и РФ;

- полные кавалеры ордена Славы;

- награжденные медалью «За особые заслуги перед Омской областью»;

- удостоенные звания «Почетный гражданин Омской области»;

√ 50%

- Инвалиды;

- семьи, имеющие детей-инвалидов;

- многодетные семьи;

- участники ВОВ;

- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- признанные инвалидами из-за общего заболевания, трудового увечья;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны.