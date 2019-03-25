Почему от усредненного тарифа на мусор больше всех проиграли жители омского села

На прошлой неделе в Омской области утвердили новый тариф на вывоз мусора (подробнее см. «Цифры в тему»). Услуги регионального оператора обойдутся сибирякам в 3-4 раза дороже прежних расценок. Даже губернатор признал: цифры очень высокие, поэтому сейчас в омском правительстве подумывают о вводе льгот. В ООО «Магнит» уверяют: вывоз отходов теперь будет под большим контролем (подробнее см. «Официально»). Эксперт в сфере ЖКХ объясняет, по какой причине он не может согласиться с принятыми расчетами и почему больше всех пострадали жители села.

1. Почему цифру ударят в первую очередь по муниципальным районам?

- Как я и предполагал, к сожалению, принят тариф под названием «Политический». С чем я не согласен всегда, потому что логика жилищного кодекса и всех основанных на нем документов, включая связанных с обработкой коммунальных отходов – каждый платит за свое, – поясняет свою позицию председатель регионального Общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. - Применение единого тарифа выглядит противоречащим логике федерального тарифообразования. На большинстве жителей это не отразилось, потому что взят именно тот тариф, который определен для многоквартирных домов. Больше всего пострадали сельские жители. У них норматив – сколько они выбрасывают реально, оказался меньше. На селе должны были платить 119 рублей, а будут – 130 рублей. Думаю, что это неправильно.

2. Из-за чего тариф вырос в три раза?

- Я однозначно согласиться с ним не могу. Потому что в тарифе, как известно, 5 составляющих. Первая – расходы на существование самого регоператора. Как следует из цифр РЭК – это около 9%, условно 10 рублей. Остальные расходы – это на транспортировку мусора. У меня возникает простой вопрос: до 1 апреля возили мусор те же 122 мусоровоза, которые будут возить сейчас. У предприятия, аффилированного с «Магнитом», которое будет возить мусор, ни одной своей машины нет. Что тогда изменилось? Если бывший возчик отходов Путинцев делал это за 40 рублей, то сейчас те же мусоровозы – за 130?

3. Ждать ли исков от жителей, как был ос ОДН по воде?

- Ничего люди не докажут. Всегда говорю: спорить с государством – это как игра с наперсточником. Это надо понимать, что и верховный суд и конституционный иногда принимают решения в пользу жильцов, но они носят косметический характер. Например, учитывать индивидуальные показания счетчиков по теплу в квартирах. Это частные вопросы, которые совершенно не влияют на благосостояние монополистов. Сделали еще хуже – ввели ОДН по теплу. Компания все равно в сумме получит то же. Просто она возьмет чуть меньше с того, кто живет в середине дома и чуть больше с жильца 9 этажа, 1 этажа и угловых квартир, – говорит Александр Лихачев.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

Кто и сколько будет платить?*

- Жители многоквартирных домов – 133,21;

- жители частных домов – 133,21;

- жители благоустроенных многоквартирных домов на селе – 132,26;

* рублей с человека

ОФИЦИАЛЬНО

«На всех мусоровозах будет ГЛОНАСС – сваливать отходы в лес теперь невыгодно»

- Весь мусор, образуемый в регионе, будет двигаться по утвержденной территориальной схеме, так как вводится онлайн-контроль с помощью системы ГЛОНАСС за всеми мусоровозами Омской области. С переходом на новую систему работы весь мусор, образуемый в регионе будет оцифрован. Выбрасывать мусор в лес или овраг станет экономически невыгодно, так как получать деньги перевозчики будут только после того, как мусор поступит в пункт обработки.