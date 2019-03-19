В Омске горящий цех площадью 1400 метров тушат 20 пожарных машин

Серьезный пожар тушат прямо сейчас, 19 марта, в Советском округе. Загорелся цех литейно-механического завода площадью 1400 квадратных метров. Огонь распространился уже по всей территории этого помещения.

- На проспекте Губкина, 4/1, в 14.04 произошел пожар в одноэтажном цехе, - рассказал официальный представитель областного МЧС Денис Ахрамов. - На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался густой черный дым. В тушении пожара участвуют 75 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России – 55 человек и 13 единиц техники. На место следует лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Особая сложность тушения пожара в том, что внутри помещения много горючего. В бочках находится легко воспламеняющаяся канифоль. Чтобы справиться с пламенем, пожарные устроили так называемую пенную атаку сразу из шести стволов. Эта тактика привела к успеху - возгорание удалось локализовать в 15.29 по омскому.

Пожар в литейно-механическом цехе в Советском округе.Видео: пресс-служба областного МЧС

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб будут установлены после проверки.

ОФИЦИАЛЬНО

«Ситуация взята на особый контроль»

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области:

- В связи с возгоранием предприятия ООО «Астра» на проспекте Губкина на место экстренно выехала передвижная эколаборатория для замеров атмосферного воздуха. На месте работают специалисты Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, а также специалисты Роспортребнадзора и Росприроднадзора. Обстановку экологической безопасности курирует первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко. Ситуация взята министерством на особый контроль.

Фото: пресс-служба областного МЧС

Фото: пресс-служба областного МЧС

Фото: пресс-служба областного МЧС