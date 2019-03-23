Впервые с 2012 года «Авангард» вышел в финал Восточной конференции КХЛ. Решающей в серии с «Барысом» стала пятая игра, состоявшаяся вчера, 22 марта, на стадионе в Астане. Сначала, казалось, родные стены и поддержка 10 тысяч болельщиков, заполнивших арену до отказа, помогали казахстанцам. Начали они уверенно и сразу повели в счете после дубля Фрэттина на 11-й и 21-й минутах матча.

Но омичи собрались и смогли сравнять счет почти молниеносно, забросив две шайбы за 30 секунд. На 24-й минуте отличились Пивцакин и Петров. Таким образом, на перерыв «ястребы» уходили, сравняв счет.

В начале второго периода гости занервничали и начали удаляться. Это и стало переломным моментом всей игре. «Ястребы» не преминули воспользоваться численным преимуществом. На 36-й и 37-й минутах игры забили Бек и Широков. Растерявшегося вратаря соперников Граховину заменили на Карлссона.

Ситуация для «Барыса» только усугубилась в начале третьего периода. На 45-й минуте матча в ворота соперников забил Чудинов, доведя счет до разгромного 5:2 в пользу «Авангарда». Трибуны встретили случившееся гробовой тишиной. Праздновали только 300 омских болельщиков, приехавших в Астану на нескольких автобусах.

Все же гол престижа астанинцы забили. За 10 секунд до финальной сирены шайбу забросил Михайлис. Омичи победили со счетом 5:3 в этой игре и 4:1 в серии. «Авангард» вышел в финал Восточной конференции, где встретился с «Салаватом Юлаевым».