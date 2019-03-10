2019-03-10T14:58:17+03:00
Общество

Масленица-2019 в Омске - как это было

Любители русских традиций добрались из города в «Старину Сибирскую»
Анна МИКУЛА
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Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»
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Из-за особенностей календаря начало марта в этом году превратилось в настоящую череду праздников. Не успели омичи отметить 8 марта, как настала очередь самого вкусного праздника года - Масленицы. Одни горожане в ее последний день - Прощеное воскресенье - направились в храмы, а потом в гости к родным и близким. Другие собрались на народные гуляния. Некоторые омичи добрались даже до Большеречья. Там в музее-заповеднике «Старина Сибирская» по традиции отмечают праздник по всем народным канонам, с исконно русскими масленичными развлечениями.

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

- Гостей было много, напились чая из самовара, наелись досыта блинами и щами, пополнили багаж знаний, приняли участие в мастер-классах, взятии крепости, битве «Стенка на стенку» и других народных забавах.

Приехавшие на праздник перетягивали канат, участвовали в бою мешками, пробовали пройтись на ходулях, прыгали через поленницу, играли в «Городки» и плясали под гармонь. Любителей деревенской масленичной трапезы ждали на «Сытном дворе».

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Подкрепившись, можно было помериться силами и показать свою ловкость на «Казачьем стане». В «Городе мастеров» участники праздника могли не только посмотреть на мастера за работой, но и сами изготовить себе на память сувенир.

А под вечер гости «Старины Сибирской» сожгли чучело Масленицы и отправились кататься на лошадях и на горке.

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

ИСТОЧНИК KP.RU

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