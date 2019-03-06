2019-03-06T08:50:35+03:00
Дом. Семья

На Масленицу песец Пушок из Большереченского зоопарка впервые попробовал блины с вареньем

Угостили традиционным русским лакомством и других животных [фото, видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Наталья БОЛОТОВАФото: Наталья БОЛОТОВА
Изменить размер текста:

В самый разгар масленичной недели обитатели Большереченского зоопарка из Омской области получили особое угощение. Тем, кому это можно по рациону, испекли блинов.

- У нас есть специальная кормокухня. Девочки-сотрудницы пришли сегодня пораньше, чтобы напечь блинов для наших зверей, - рассказывает начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. - А я принесла из дома смородиновое варенье - летом сама ягоды собирала и варила.

Пушку лакомство понравилось. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Пушку лакомство понравилось. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Главные ценители этого масленичного десерта - обезьяны. Ближние родственники людей смаковали блины с особым удовольствием. Они пробуют это лакомство каждый год. В этом году блюдо русской кухни оценили мартышка Ася и лапундер Луша. Если первая запихивала блинчики в рот большими кусками. Вторая ела деликатно, чтобы оценить все оттенки вкуса.

Получили свою порцию праздничного угощения и песцы Пушок и Беля. Они попробовали блины впервые в жизни и, судя по реакции, были в восторге от них.

Ася ест блины.

- Пушок у нас живет уже около пяти лет, а его невесту Белю привезли всего месяц назад. Она еще совсем молоденькая, ей около года, - представляет своих подопечных Наталья Болотова.

Мартышка Ася уплетает угощение за обе щеки. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Мартышка Ася уплетает угощение за обе щеки. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Лапундер Луша оказалась настоящим гурманом. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Лапундер Луша оказалась настоящим гурманом. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Кроме того, порцию лакомства оставили медведю Кузе. Он первым из своих сородичей вышел из зимней спячки, но, увидев сугробы на улице, огорчился и снова отправился на боковую. Пока он выходит только, чтобы перекусить. Но сегодня даже аромат блинов не заставил его выбраться из уютной постели.

Пушок впервые пробует блин.

Луша празднует Масленицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Не дом, а целый мир — взгляните на квартиру глазами вашей кошки
Можно очень долго наблюдать за тем, как неспешно коты обходят свои владения, уверенно запрыгивают на шкаф и с озадаченным видом обнюхивают чужое пальто в коридоре. Как кошка представляет себе мир обычной городской квартиры?
Новости 24
Водителя BMW, насмерть сбившего пешехода на «зебре», отправили в колонию на 2 года
МТС и ГИТИС запустили онлайн-курсы для подготовки абитуриентов
Омич в розыске выбросил пакет с наркотиками в сугроб на глазах у росгвардейцев
Экс-губернатор Назаров - Омская область может потерять «Авангард»
В главном омском парке появятся еще два новых аттракциона
Омские пожарные поделились лайфхаком, что делать, чтобы пища не подгорала
В Омске эвакуировали техникум
В Омске машина «Яндекс.Такси» протаранила грузовик
В Таре под конец зимы снесли снежную горку, на которой дети получили травмы
В Омске на набережной живодер вспорол собаке живот и бросил умирать
У омича, плававшего в бассейне, наступила клиническая смерть
Омской полиции доверяет только половина жителей
Омские школьники, помочившиеся на первоклассника, на деле оказались «ботаниками»
Регистрация на «Карапузы, на старт! -2019» начнется 2 апреля
В минздраве прокомментировали концерт в рабочее время в омской больнице
Омичка хотела пошутить над коллегами и позвонила в ТЦ, сообщив о бомбе
В Омске на Масленицу перекроют дороги в центре
В омском «Доме Кино» наградили организаторов «уроков мужества»
Волонтерский центр Омского ГАУ "Глобус" посетил приют для собак «Друг»
Tele2 занялась киберспортом