На Масленицу песец Пушок из Большереченского зоопарка впервые попробовал блины с вареньем

В самый разгар масленичной недели обитатели Большереченского зоопарка из Омской области получили особое угощение. Тем, кому это можно по рациону, испекли блинов.

- У нас есть специальная кормокухня. Девочки-сотрудницы пришли сегодня пораньше, чтобы напечь блинов для наших зверей, - рассказывает начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. - А я принесла из дома смородиновое варенье - летом сама ягоды собирала и варила.

Пушку лакомство понравилось. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Главные ценители этого масленичного десерта - обезьяны. Ближние родственники людей смаковали блины с особым удовольствием. Они пробуют это лакомство каждый год. В этом году блюдо русской кухни оценили мартышка Ася и лапундер Луша. Если первая запихивала блинчики в рот большими кусками. Вторая ела деликатно, чтобы оценить все оттенки вкуса.

Получили свою порцию праздничного угощения и песцы Пушок и Беля. Они попробовали блины впервые в жизни и, судя по реакции, были в восторге от них.

Ася ест блины.

- Пушок у нас живет уже около пяти лет, а его невесту Белю привезли всего месяц назад. Она еще совсем молоденькая, ей около года, - представляет своих подопечных Наталья Болотова.

Мартышка Ася уплетает угощение за обе щеки. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Лапундер Луша оказалась настоящим гурманом. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Кроме того, порцию лакомства оставили медведю Кузе. Он первым из своих сородичей вышел из зимней спячки, но, увидев сугробы на улице, огорчился и снова отправился на боковую. Пока он выходит только, чтобы перекусить. Но сегодня даже аромат блинов не заставил его выбраться из уютной постели.

Пушок впервые пробует блин.