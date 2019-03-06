На Масленицу песец Пушок из Большереченского зоопарка впервые попробовал блины с вареньем
В самый разгар масленичной недели обитатели Большереченского зоопарка из Омской области получили особое угощение. Тем, кому это можно по рациону, испекли блинов.
- У нас есть специальная кормокухня. Девочки-сотрудницы пришли сегодня пораньше, чтобы напечь блинов для наших зверей, - рассказывает начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. - А я принесла из дома смородиновое варенье - летом сама ягоды собирала и варила.
Пушку лакомство понравилось. Фото: Наталья БОЛОТОВА
Главные ценители этого масленичного десерта - обезьяны. Ближние родственники людей смаковали блины с особым удовольствием. Они пробуют это лакомство каждый год. В этом году блюдо русской кухни оценили мартышка Ася и лапундер Луша. Если первая запихивала блинчики в рот большими кусками. Вторая ела деликатно, чтобы оценить все оттенки вкуса.
Получили свою порцию праздничного угощения и песцы Пушок и Беля. Они попробовали блины впервые в жизни и, судя по реакции, были в восторге от них.
Ася ест блины.
- Пушок у нас живет уже около пяти лет, а его невесту Белю привезли всего месяц назад. Она еще совсем молоденькая, ей около года, - представляет своих подопечных Наталья Болотова.
Мартышка Ася уплетает угощение за обе щеки. Фото: Наталья БОЛОТОВА
Лапундер Луша оказалась настоящим гурманом. Фото: Наталья БОЛОТОВА
Кроме того, порцию лакомства оставили медведю Кузе. Он первым из своих сородичей вышел из зимней спячки, но, увидев сугробы на улице, огорчился и снова отправился на боковую. Пока он выходит только, чтобы перекусить. Но сегодня даже аромат блинов не заставил его выбраться из уютной постели.
Пушок впервые пробует блин.
Луша празднует Масленицу.
ИСТОЧНИК KP.RU