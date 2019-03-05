2019-03-05T12:53:58+03:00
Происшествия

«Мы узнали об этом от следователей»: Завуч омской школы, где ученики помочились на первоклассника, рассказала о ЧП

Ребенок долго скрывал случившееся, боясь дальнейших издевательств
Анна МИКУЛА
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Делом сейчас занимается Следственный комитет.Делом сейчас занимается Следственный комитет.
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Инцидент произошел в поселке Дружино под Омском. Несколько учеников местной школы - мальчики 10 и 11 лет - буквально затравили первоклассника. Малолетние изверги устроили над 7-летним ребенком расправу, настолько изощренную, что придет в голову не каждому матерому уголовнику. Видимо, наслушавшись разговоров взрослых, школьники решили, что они теперь будут следовать движению АУЕ. И не придумали ничего лучше, как самоутвердиться за счет того, кто значительно слабее их.

От описания случившегося и взрослому станет нехорошо. Маленькие извращенцы сначала водили половыми органами по губам своей жертвы, а потом помочились на мальчика. Тот долгое время обо всем молчал. Позже он признается маме, что ему было стыдно и он боялся, что его мучители в отместку повторят свою расправу. Но женщина по подавленному состоянию сына поняла: с ним в школе творится что-то неладное и добилась от него правды. После этого женщина сразу же пошла в полицию. Там нам подтвердили, что после проведенной проверки все материалы дела передали в Следственный комитет. Только вот реального наказания малолетним отморозкам не будет - они еще не достигли 14-летнего возраста, когда наступает уголовная ответственность.

Директор школы, где произошло ЧП, на неделю ушла в отпуск. Отвечать на все вопросы силовиков приходится ее заместителю.

- Для нас это стало полной неожиданностью, - рассказала «Комсомолке» завуч школы. - Ни родители, ни ученик к нам с просьбой разобраться в случившемся не обращались. Двое мальчиков, которых обвиняют, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояли. Мы вообще о случившемся узнали от следователя, который пришел в школу. Вот сейчас как раз решаем с коллегами, что делать с этой ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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