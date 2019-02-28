Масленица-2019 в Омске: сибиряков зовут жечь чучело и фотографироваться в платках

Приближается один из любимейших праздников жителей нашей страны – Масленица. В этом, 2019-ом, году она придется на первую неделю марта. Практически целую неделю различные мероприятия будут проходить в городских парках и на центральных улицах Омска. Где и когда – рассказываем в нашем материале.

Не обойдется, конечно, и без старинного обряда сжигания чучелаФото: СОЦСЕТИ

Пить сбитень и колядовать 0+

Одной из главных площадок праздника в этом году станет Любинский проспект. 10 марта с 12 до 16 часов здесь будут работать десятки площадок. Омичей ждут русские народные песни и традиционные персонажи масленичных обрядов, игры, танцы и колядки. Приготовят организаторы и традиционные угощения: горячий сбитень, чай из дымящихся самоваров, сладости, орехи, пироги, блины.

Улица Ленина.

10 марта, с 12.00 до 16.00.

Билеты: бесплатно.

Фото: сибирский культурный центр "Терем"

Бегать в вязаных носках 0+

10 марта культурный центр «Терем» ждет омичей на площадке «Масленичные забавы». В программе - веселые семейные эстафеты, народные танцы, фольклорный концерт. А еще – «Байга». Это реконструированный традиционный масленичный обряд, бытовавший в Омской области, забег в шерстяных носках.

Улица Ленина, у памятника Врубелю.

10 марта, 12.00.

Билеты: бесплатно.

Делать кукол и пить чай из самовара 0+

Музей сказки «Васин хутор» приглашает семьи к себе 9 и 10 марта. В эти дни гостей ждет увлекательная и познавательная программа, которая знакомит взрослых и детей со старинным русским праздником, его особенностями, традициями и колоритом. Родители и малыши в заключение мероприятия, согласно русской традиции, попьют горячий чай у самовара. На мастер-классе взрослые и дети научатся делать кукол мартиничек, которые использовались нашими предками в обряде закликания весны. Считалось, что эти куклы служат оберегом от злых сил, приносят удачу и любовь.

Участие в программе – по предварительной записи (по тел. 8(983)620-22-56 и 8(960)995-66-64). Билеты можно приобрести в кассе краеведческого музея.

Музей сказки «Васин хутор», пос. Политотдел Любинского района, ул. Гагарина 8А.

9 и 10 марта, 11.00 и 13.00.

Билеты: взрослые – 300 руб., дети от 3 лет – 250 руб.

Фото: "Васин хутор"

Расписывать игрушки 4+

В развлекательном центре Magic-парк днем воскресенья состоится Масленица – 30-минутная игровая программа с аниматорами. После нее маленькие гости смогут попить чай с блинами, расписать деревянную игрушку своими руками, а потом забрать ее с собой на память.

Magic-парк, ул. Березовского, 19 (ТК «Триумф»), 4 этаж.

10 марта, 13.00.

Билеты: 30-минутная игровая программа – бесплатно, с чаепитием – 150 руб.; игровая программа и мастер-класс по росписи деревянных игрушек - 250 руб. Игровая программа, чаепитие и мастер-класс - 300 руб.

Пройдут массовые гуляния в округах и городских паркахФото: Алексей БУЛАТОВ

Соревноваться в выпечке блинов 0+

9 марта на площади Омского Дома Дружбы в пятый раз пройдут конкурс авторских масленичных блинов «БлинФест».

Жюри – народное и профессиональное – оценит хозяек – блинниц по номинациям: «Самая высокая стопка блинов», «Самый вкусный блин», «Блин с национальным колоритом», «Самый вкусный блин с начинкой», «Самый широкий ассортимент блинов», «Самый красивый блин», «Блинная фантазия» и «Приз зрительских симпатий». Затем на главной сцене состоится награждение стряпух-участниц «Блинфеста- 2019» с поощрительными призами».

Все гости мероприятия отведают сюрпризных блинов, солдатской каши и горячего чая. Куклы-чучелки, которых омичи смастерят и наделят своими болезнями, пороками и невзгодами, сгорят на большом масленичном костре вместе с чучелом Масленицы. На площадке «Молодецкие забавы» смельчаки попытают счастье в беге в мешках, «петушиных боях», валеночном биатлоне, одиночном и массовом перетягивании каната, спортивной ходьбе на ходунках, борьбе «Сам на сам», жиме штанги лежа и скандинавской ходьбе. Будет где повеселиться и попрощаться с холодной зимой самым маленьким – на площадке «Детские забавы» с веселыми народными играми и конкурсами:

На главной сцене в театрализованной концертно-игровой программе «Гуляй, раздольная Масленица» с элементами масленичных банных конкурсов, примут участие творческие коллективы Омского Дома Дружбы, славянского и украинского национально-культурных объединений, казачьи общественные организации Омской области.

Площадь у Омского Дома Дружбы, ул.5-я Рабочая, 44.

9 марта, 13.00.

Билеты: бесплатно.

Омичкам предлагают ускорить приход весны, сменив зимние шапки на расписные платкиФото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

В эти дни в Омске проходит фотоакция #МасленицаНаЛюбинском. До 10 марта прекрасная половина жителей нашего города может разместить в социальных сетях свое фото в русском платке, который, безусловно, подчеркивает красоту каждой женщины и является одним из символов Масленицы, а, значит, весны. Для участия нужно обязательно ставить хештеги: #веснаидет #МасленицаНаЛюбинском #SpringIsComing.

Для тех, у кого нет возможности создать масленичный образ своими силами, будут организованы три фотозоны. Первая – в Сибирском культурном центре (б-р Мартынова, д. 6), вторая – в историческом парке «Россия - Моя История» (ул. 70 лет Октября, д.25/2). Третья – в Туристском информационном центре (ул.Музейная, 3). Там совершенно бесплатно можно сфотографироваться в специальной зоне с элементами русского народного костюма.