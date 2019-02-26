В Омске отремонтируют еще 17 дорог

С наступлением тепла в Омске продолжится масштабный ремонт дорог, который идет последние несколько лет. Сумму выделят ту же - один миллиард рублей, но вот объектов в списке меньше. Дело в том, что с этого году будут не просто укладывать асфальт, но и сдавать проезжую часть, что называется «под ключ» - с прокладкой ливневой канализации, устройством тротуаров и остановок, установкой бордюров и освещения. Основной упор сделают на дороги, расположенные на окраинах. Об этом рассказал на пресс-конференции первый вице-мэр Омска Евгений Фомин.

В списке 17 объектов:

- Ленинградская площадь;

- ул. 70 лет Октября (от ул. Енисейской до ул. Конева);

- ул. Енисейская;

- Пушкинский тракт;

- Черлакский тракт;

- дорога на поселок Учхоз;

- дорога дублер ул. Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина);

- ул.10 лет Октября (от ул. Думской до ул. Лескова);

- ул. Герцена (до ул. 36-й Северной);

- ул. Гагарина;

- ул. Лермонтова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 3-й Разъезд);

- ул. Масленникова;

- объездная дорога в районе поселка Чукреевка;

- ул. Транссибирская;

- ул. Кондратюка;

- ул. 3-й Разъезд;

- дорога до поселка Большие поля.