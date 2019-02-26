В Омске отремонтируют еще 17 дорог
С наступлением тепла в Омске продолжится масштабный ремонт дорог, который идет последние несколько лет. Сумму выделят ту же - один миллиард рублей, но вот объектов в списке меньше. Дело в том, что с этого году будут не просто укладывать асфальт, но и сдавать проезжую часть, что называется «под ключ» - с прокладкой ливневой канализации, устройством тротуаров и остановок, установкой бордюров и освещения. Основной упор сделают на дороги, расположенные на окраинах. Об этом рассказал на пресс-конференции первый вице-мэр Омска Евгений Фомин.
В списке 17 объектов:
- Ленинградская площадь;
- ул. 70 лет Октября (от ул. Енисейской до ул. Конева);
- ул. Енисейская;
- Пушкинский тракт;
- Черлакский тракт;
- дорога на поселок Учхоз;
- дорога дублер ул. Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина);
- ул.10 лет Октября (от ул. Думской до ул. Лескова);
- ул. Герцена (до ул. 36-й Северной);
- ул. Гагарина;
- ул. Лермонтова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 3-й Разъезд);
- ул. Масленникова;
- объездная дорога в районе поселка Чукреевка;
- ул. Транссибирская;
- ул. Кондратюка;
- ул. 3-й Разъезд;
- дорога до поселка Большие поля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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