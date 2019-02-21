Омич - о ДТП с машиной «Яндекс. Такси», въехавшей в толпу пешеходов: Перед аварией таксист проехал несколько раз на красный

Молодая пара супругов возвращались домой с работы, как внезапно на пешеходном переходе в них влетела машина. Все произошло около семи часов вечера недалеко от остановки «Заречная» на Левом берегу Омска. Дмитрий и Анастасия шли по переходу на зеленый сигнал светофора, с ними дорогу переходили и другие люди. Вдруг на большой скорости прямо в толпу пешеходов влетела машина. Кто-то успел отскочить, кого-то задело не сильно. Как рассказывает Дмитрий, основной удар пришелся на его жену Анастасию. Его же слегка подбросило на капот. Переходившая дорогу рядом с ними женщина тоже отделалась синяками.

- Мы прошли уже больше половины дороги, как вдруг, на нас наехала машина. Мы сразу даже не заметили ее, там рядом была другая авария, и мы отвлеклись. Так бы, может, успели отскочить. После удара когда я увидел мою жену на земле, я сразу крикнул «Вызывайте скорую!». Люди на остановке подбежали, позвонили врачам.

Омичи кинулись помогать, через какое-то время из машины вышел и виновник аварии. Он работал водителем «Яндекс. Такси». В момент аварии пассажиров у него не было, и, по его словам, он ехал в автосервис – у машины были неисправны тормоза.

Водитель предложил вызвать скорую, которая на тот момент уже ехала к пострадавшим. Пока Дмитрий с женой ждали медиков, остановилась машина, и неравнодушный омич предложил им погреться в машине. Он же и рассказал, что таксист уже проехал несколько светофоров на «красный».

- Нам непонятно, почему водитель с неисправными тормозами ехал в потоке машин, он ведь опасен! У него не была включена «аварийка», и он не сигналил. Если бы он посигналил хотя бы за 20 метров, мы бы успели отскочить, - негодует молодой человек.

Медики госпитализировали Анастасию в больницу им. Кабанова с многочисленными ушибами головы и переломом крестца. По словам медиков, она не сможет хотдить еще 1,5-3 месяца. Девушка работает в Музыкальном театре, к работе она сможет вернуться не скоро.

Третья пострадавшая в аварии отделалась испугом и синяками. Девушка живет неподалеку и вышла на остановку раньше, чтобы прогуляться, когда на нее налетела машина. Она отказалась от госпитализации и поехала домой.

Молодые люди поженились всего полгода назадФото: vk.com

Дмитрий с Анастасией ищут свидетелей аварии и хотят подавать в суд на «Яндекс.Такси», которые выпустили неисправную машину на дороги города, а также на водителя, который не удосужился посигналить перед пешеходами. Впрочем, версию с неисправными тормозами еще будут проверять следователи.

- Водитель уже уволился из «Яндекс», он пытался предложить нам помощь, однако мы пока справляемся своими силами, - рассказал Дмитрий.