2019-02-21T09:55:29+03:00
Общество

«Теперь заживем!»: Омичи сняли шуточный ролик про сбор валежника

Получилась пародия на типичный сюжет федерального канала [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/1oomestomska)Фото: скриншот с видео (vk.com/1oomestomska)
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Жители нашего региона решили в шуточной форме обыграть тему, которая была на слуху последний год. Заинтересовали их не глобальные проблемы, а пресловутое разрешение на сбор валежника. Группа омичей решила снять пародию на пропагандистский сюжет Первого канала, где рассказывается о пользе нововведения. При этом собрали все шаблоны, которыми обычно пользуются телевизионщики. Якобы действие происходит в деревне Ракитинка.

- Мы ведем прямой репортаж с места событий, хотим поговорить с местными жителями, - говорит «корреспондент», держа вместо микрофона палку того самого валежника. - Хотим переговорить с местными жителями о том, что они думают о новом законопроекте о сборе валежника с лесу. И вот как раз подъехал местный житель.

Тут действительно совершенно «случайно» на авто подъезжает «местный житель» в шапке-ушанке.

- Здравствуйте. Я - корреспондент Первого канала, что вы думаете о сборе валежника?

- Серьезно - Первый канал? Знал бы, хоть побрился! - отвечает простоватый собеседник. - Знаете что? Вот в 2018-м году было совершено много ошибок со стороны правительства. Это НДС, подняли стоимость бензина, душат по-всякому, всему миру списали долги. Но из-за этого законопроекта 2018 года по сбору валежника такое будет! Народ задышит сейчас! Пока космические корабли бороздят космические просторы, мы сейчас такого наделаем! Ну, все - я побегу, а то мне ничего не останется!

И собеседник, спотыкаясь и падая, убегает от «телевизионщиков» в белую снежную даль. Вероятно, в ближайший лесок - выкапывать из сугробов тот самый разрешенный валежник.

К слову, ролик размещенный в социальных сетях, уже набрал около пяти тысяч просмотров.

Законопроект о сборе валежника в лесу (MASTAK TEAM).https://www.youtube.com/watch?v=uwJnnJCR0uc

ИСТОЧНИК KP.RU

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