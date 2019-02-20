«Почему ваш ребенок улыбается? Он дебил?!»: Мама маленького пациента пожаловалась на хамство омского врача

Судя по всему, не слишком профессионально повела себя на недавнем приеме отолоринголог из Тарской ЦРБ в Омской области Лидия Кривошеева. Прямо на работе в кабинете доктор сначала шумно выясняла отношения со своим сыном. Потом, раздосадованная ссорой с родственником, сорвала зло на пациенте. Причем, даже не взрослом - на осмотр к Лидии Ивановне пришел маленький мальчик. Вероятно, женщину разозлило его возмутительно хорошее настроение, которое совершенно не совпадало с ее собственным.

- Осмотрев зубы, видимо так нужно, врач спрашивает: «А что он у вас улыбается? Он что - дебил? Да вас обоих, я вижу, нужно обследовать в психушке!», - рассказывает мама мальчика Татьяна Корнеева. - Когда я сказала, что пойду к главврачу, в ответ мне кинули обратно карточку и сказали, чтобы я шла хоть в минздрав.

Татьяна рассказала, что сама работает в Таре медсестрой, поэтому отношение коллеги ее, мягко говоря, сильно удивила. Она написала жалобу главврачу с требованием уволить Кривошееву, но ответа пока так не получила. «Космомолка» обратилась за разъяснениями в Тарскую ЦРБ.

- А вы, наверное, по Кривошеевой? - не дав мне договорить, выдохнула секретарь в приемной. - Да, мы уже знаем, что на нее жалуются. Сейчас юридический отдел уже занимается этим вопросом.

Как выяснилось, пациенты жалуются на Лидию Ивановну периодически. Забив ее имя и фамилию в поисковике, несложно найти сразу несколько обращений. Например, вот такой пост размещала другая одна возмущенная мама маленького пациента еще в 2016 году.

- С ребенком, которому 6 лет, по диспансеризации пошли на прием к отоларингологу Лидии Кривошеевой. В ходе приема врач обнаружил у нас в правом уже пробку, вследствие чего началось необъяснимое, - рассказывает жительница Тары. - Врач начала ужасно громко кричать: «Уходите с этого кабинета, ничего я вам делать не буду! Откуда вы такие взялись, что не умеете правильно мыть уши?!» Я, ничего не понимая, говорю: «Что мне делать, раз у нас такая проблема? Прошу, напишите лекарство». Она мне в ответ еще сильнее кричать: «Вон из этого кабинета! Не хочу вас принимать, идите к другому врачу! Все - я не буду больше с вами разговаривать!». Мой ребенок сильно заплакал, пока я успокаивала ребенка, врач хлопнула дверью и ушла, оставив нас в недоумении.

Несмотря на такое поведение и многочисленные жалобы на нее Лидия Кривошеева продолжает работать и по сей день. Недавно она ездила на учебу и прошла переаттестацию. Есть у опытного доктора даже почетная грамота, которую ей вручили от тарской администрации.

Вероятно, как к врачу к пожилой сотруднице у руководства больницы вопросов нет, а на ее несносный характер приходится закрывать глаза. Объясняется все банальной причиной - дикой нехваткой кадров, особенно в районах области. Если Кривошеева уйдет на пенсию, заменить ее, скорее всего, будет просто некем.

Кстати в областном минздраве оперативно прокомментировали инцидент. Врача образцово-показательно наказали, но вот изменит ли это ее поведение или ситуацию в целом, остается под большим вопросом.

ОФИЦИАЛЬНО

«Врачу вынесен выговор»

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Светлана ОСПЕННИКОВА:

- В ходе проверки информации, указанной в обращении, с медицинского персонала взяты объяснительные, проведены беседы. В результате проверки были выявлены факты исполнения ненадлежащим образом врачом-отоларингологом возложенных на него трудовых обязанностей в части нарушения этики и деонтологии. В соответствии с чем приказом главного врача врачу-оториноларингологу вынесено дисциплинарное наказание - выговор.