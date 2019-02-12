2019-02-12T17:02:21+03:00
Общество

Омские водители-нарушители в прошлом году заплатили штрафов на 8,5 млн

С этого года эти деньги будут направлять исключительно на дороги в регионе
Анна МИКУЛА
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Неправильно припарковавшихся водителей высчисляют специальным устройством.Неправильно припарковавшихся водителей высчисляют специальным устройством.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омске окончательно внедрили систему «Паркон». В прошлом году количество этих устройств, которые крепятся на машины казаков и позволяют отслеживать неправильно припарковавшиеся машины, выросло до пяти штук. В том, как все работает, «Комсомолка» смогла убедиться на личном опыте. Накануне нашей коллеге как раз пришло такое «письмо счастья». Фото ласточки, припаркованной не по правилам, немного смазано - сразу видно, что фиксировали нарушение в движении.

На снимке машина припаркована не параллельно проезжей части на улице Лермонтова, а почти перпендикулярно. К слову, точно так там стояли и все остальные авто. Казалось бы, все логично - в центре парковочные места на вес золота, а тут явная экономия пространства - машин-то входит больше. Объяснить, почему установлено такое правило и как работает система «Паркон», мы попросили сотрудников региональной Госавтоинспекции.

Вот такое «письмо счастья» пришло нашей коллеге.

Вот такое «письмо счастья» пришло нашей коллеге.

- Есть дислокация знаков. Места, где их устанавливают, неслучайны и зависят от многих факторов - ширины проезжей части, загруженности этого участка, - рассказала начальник отделения пропаганды регионального БДД Наталья Бобылева. - Если никаких табличек нет, то оставлять транспортное средство можно только параллельно проезжей части, если есть - то в соответствии с ними. Других вариантов нет. Если водитель решил, что он сам встанет «елочкой» и так будет удобнее всем - это как раз серьезное заблуждение. И то, что остальные припарковались также, не может быть оправданием. Это уже их проблемы.

Грубо говоря, полицейских в первую очередь интересует не удобство автовладельца, а безопасность движения. Продумывать, где можно оставить машину, водителям предлагают самим и заранее.

- Наша задача обеспечить безопасност - особенно зимой, когда дороги сужаются, есть снежные валы, - объяснила Наталья Бобылева. - Если при этом осуществляется неправильная парковка, это еще больше затрудняет движение, а также обзор пешеходам и водителям.

Как выяснилось, «Паркон» позволяет фиксировать не только нарушения правил парковки, но правил стоянки. Если есть дополнительная табличка «Способ парковки», а водители нарушают, то это первый случай. А если и вовсе бросают машину, где попало, - это уже нарушение правил стоянки. Сейчас с помощью «Паркона» их отслеживают местные казаки. Чтобы не было разногласий и недопонимания, всю информацию, где будут работать, они направляют в центр автоматизированной фиксации правонарушений в области дорожного движения регионального УГИБДД.

- Как правило, мониторят магистрали, где необходимо обеспечивать беспрепятственный проезд и безопасность дорожного движения. В основном работают в центре города, - продолжает Наталья Бобылева. - Также выезжают на место, если омичи пожаловались на случай стоянки в неположенных местах, когда машина мешает проезду транспорта, либо выезду, - скажем, на тротуаре возле школы. В среднем в месяц через наш официальный сайт таких обращений поступает 5-7.

За 2018 год всеми средствами фото- и видеофиксации в Омской области выявлено более 817 тысяч нарушений правил дорожного движения. Львиную долю из них - почти 90% или более 726 тысяч занимает превышение скорости. А вот нарушения парковки, хоть и находятся на втором месте, идут со значительным отрывом. Таких «писем счастья» в 2018-м омские водители получили всего около 19 тысяч.

В общей сложности в прошлом году благодаря камерам на дорогах и устройствам «Паркон» удалось собрать штрафов на 8,5 млн рублей. Если раньше эти деньги шли в областной бюджет, то с 1 января их будут направлять исключительно в региональный Дорожный фонд. То есть, эта довольно существенная сумма пойдет на ремонт магистралей, а также разметку и установку знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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