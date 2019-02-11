«В больнице сказали, что дочь разбилась в туалете»: Родные омички, умершей после падения в реанимации, винят врачей в ее смерти

Главная сложность трагических историй в больницах - как правило, все подробности случившегося знают только врачи. Ни родные погибших пациентов, ни юристы и журналисты, к которым близкие обращаются за помощью, медицинскими знаниями не обладают. Тем не менее, даже у неспециалистов возникают вопросы к качеству лечения.

«НАТАША УМОЛЯЛА НАС ЗАБРАТЬ ЕЕ ОТТУДА»

Очередная неоднозначная история произошла в омской городской больнице № 8. 4 января с кровотечением в гинекологическое отделение на неотложную госпитализацию привезли 41-летнюю Наталью Хатинскую. Через два дня женщину повезли на операцию. Когда она отошла от наркоза, врачи заверили: все прошло нормально, волноваться больше не о чем. А спустя время у пациентки снова открылось кровотечение.

- После осмотра дежурный врач заявила, что операцию ей в итоге так и не провели, - рассказывает сестра женщины Юлия Суставова. - Мы, конечно, забили тревогу - как такое могло быть, что пациента просто продержали под наркозом да еще и обманули, сказав, что все успешно! Врачи нам объяснили, что произошли «технические сложности» и назначили операцию на 9 января. Дочь плакала и просила нас забрать ее - как чувствовала. Уже договорились с частной клиникой, что ее возьмут туда. Но в горбольнице № 8 нас убедили: операция несложная и нет смысла возить сестру из больницы в больницу. Мы до сих пор каемся, что не забрали ее тогда - возможно, спасли бы ее от смерти!

На этот раз операцию проводил уже не рядовой хирург, а сразу два специалиста горбольницы - начмед и завотделением.

- Мы с моей девочкой в последний раз поговорили за 10 минут до операции, - рассказывает мама погибшей Светлана Хатинская. - Она пообещала позвонить сразу, как отойдет от наркоза. Но звонка не было, на сотовый она не отвечала. В ординаторской нам сказали, что операция прошла успешно, Наталья чувствует себя удовлетворительно. А ответить не может, потому что находится в реанимации - там сотовые запрещены.

Семья умершей пытается узнать, почему умерла Наталья - пока безрезультатно.

НА ЛИЦЕ ЧЕРНЕЛ СИНЯК

А на следующее утро Юлию Суставову попросили приехать в больницу, сообщив, что состояние ее сестры ухудшилось. Женщина все-таки добилась, чтобы ее пустили в палату и ужаснулась - на лице родственницы чернел синяк, верхняя губа была разбита. Наталья была уже без сознания и на аппарате искусственного дыхания.

- Мне объяснили, что у нее сперва у нее начались судороги, потом она захотела в туалет, - вспоминает Юлия. - Ей почему-то не принесли судно, а заставили вставать и идти куда-то. А дальше она, по их версии, Наталья начала терять сознание и упала. Две медсестры не смогли удержать. Потом фигурировала уже одна «маленькая и худенькая» медик. Но мы подозреваем, что Наташу уронили, когда перекладывали с операционного стола на каталку, либо она в реанимации лежала без присмотра и, не отойдя окончательно от наркоза, вскочила сама. Она, кстати, не была привязана к кровати, как должно быть в таких случаях.

По словам родственников, скорую помощь после того, как Наталья разбилась, вызвали не сразу а через несколько часов. Видимо, уже потом запаниковали, когда поняли: падение не прошло бесследно, и состояние ухудшается. Все произошло примерно в 7.20, а в БСМП-1 с черепно-мозговой травмой пациентку повезли только в 13.05. Родные омички предполагают: было потеряно драгоценное время.

МЕДИКИ ТЕРЯЛИ ВРЕМЯ НА СПАСЕНИЕ

После обследования нейрохирург поставил страшный диагноз - у Хатинской оторвались сразу два тромба, которые закупорили легочную артерию. Еще одна часть оторвавшегося тромба попала в мозг. Причем выяснилось, что тромбы оторвались в районе таза - там, где проводилась лапароскопическая операция.

- Врач нам сразу сказал, что время было потеряно и Наталья в крайне тяжелом состоянии, - сетует Юлия. - Шансы на спасение были минимальные. Врачи старались спасти легкие сестры, которые практически отказали. В то же время понять, что происходит в голове было невозможно. Не смогли сделать МРТ, потому что передвигать лишний раз ее было нельзя. В итоге он нам сказал, что состояние резко ухудшилось. А на следующий день в 6.45 из реанимации позвонили и сказали, что сестра умерла.

Даже спустя неделю на лбу женщины чернел синяк от удара. Кроме того, она сильно отекла и уже не могла сама дышать.

Медики пришли к заключению, что Наталья Хатинская умерла от обширного инсульта мозга и отказа легких. Родные женщины обвиняют медиков из Горбольницы №8 в халатности и считают, что трагедии можно было бы избежать.

- Дочери дважды делали ЭКО. К сожалению, родить ребенка у них с мужем так и не получилось, - объясняет мама умершей. - Но те, кто проходили эту процедуру, знают, сколько анализов надо для нее собрать - легче человека в космос отправить! Так вот у дочери все показатели были в норме. А сейчас в больнице врачи уверяют, что у нее чуть ли не эпилепсию нашли.

Объясняют медики и что для процедуры ЭКО Наталья принимала гормоны, которые провоцируют образование тромбов. Но у ее родственников возник логичный вопрос - почему тогда перед хирургическим вмешательством, видя карту пациентки, у нее взяли только анализ крови и мочи и не провели никаких дополнительных обследований. Кроме того, обе операции, по словам родственников, провели без специальных компрессионных чулок, которые необходимо надевать в таких случаях. И, наконец, главное, что тревожит убитых горем людей - почему помощь женщине с инсультом начали оказывать только спустя пять с половиной часов?

К сожалению, пока ответы на них они не получили. Тем временем, семья Натальи Хатинской уже подала заявления в прокуратуру, управление Росздрава и следственный комитет. Родные погибшей пациентки пытаются попасть на прием к министру здравоохранения Омской области. Мы готовы предоставить слово и врачам.

ОФИЦИАЛЬНО

пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Светлана ОСПЕННИКОВА:

- В настоящее время еще не закончено проведение патолого-анатомического исследования. По окончании будет осуществлен ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи данной пациентке.