Художник Дамир Муратов создал альтернативный флаг Омска

Пока заурядные омичи жалуются на лютый холод, который всю неделю испытывает сибиряков на прочность, Дамир Муратов ищет в морозах вдохновение. Находясь в Красноярске, где столбик термометра опускался до минус 40 градусов, художник из Омска работал над флагом нашего города. Символично, что на выставке «Холодно» в Новосибирске получившуюся картину выставили прямо в снегу.

На трех черно-красных полосах альтернативного флага ничего лишнего - два слова и три снежинки. Омск превратился практически в собрата столицы Нидерландов. Из ироничного совмещения названий двух городов у автора получился Omskterdam, а из названия страны и состояния, столь привычного для сибиряков, - слова Holladno.

Есть у художника и другие недавние работы, посвященные Омску. Например, легко узнаваемую стеллу на въезде в город он перенес в Санкт-Петербург и даже на луну.

Фото: facebook.com/damir.muratov

Фото: facebook.com/damir.muratov