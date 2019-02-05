Из-за морозов в Омской области перенесли каникулы для первоклашек
Омск накрыли арктические морозы, и до 8 февраля включительно синоптики дают все менее оптимистичные прогнозы. В ближайшие дни может похолодать сразу до -44 градусов.
Тем временем то, что так пугает взрослых, для омских школьников настоящий праздник. У них могут появиться дополнительные выходные.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного минобразования, во многих школах региона решили прислушаться к рекомендации перенести каникулы для первоклашек, которые обычно бывают в середине третьей четверти. Если ранее они были запланированы с 11 по 18 февраля, то теперь их перенесут на период с 4 по 11 февраля. Это сделано для того, чтобы малыши не потеряли целую учебную неделю из-за капризов погоды.
- Родителям остальных учеников надо с утра смотреть на столбики термометров. Если температура ниже нормы, дети могут не идти в школу, - рассказал пресс-секретарь ведомства Илья Крылич. - Но если хотя бы один ученик будет в классе, учитель проведет урок. Все педагоги у нас несмотря на морозы приходят на работу. В теми учащимися, которые остались дома, они общаются через программу «Дневник». Это как социальная сеть, где можно получить задание или спросить у учителя, если что-то из пройденного не понятно.
СПРАВКА «КП»
Когда можно не идти в школу?
При температуре ниже:
- минус 30 градусов - не учатся начальные классы,
- минус 32 градусов - школьники 5-9 классов,
- минус 35 градусов - старшеклассники 10-11 классов.
ИСТОЧНИК KP.RU