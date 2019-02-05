2019-02-05T10:01:50+03:00
Общество

Из-за морозов в Омской области перенесли каникулы для первоклашек

А вот старшеклассников ждут в школах даже в -40
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В теми учащимися, которые остались дома, учителя общаются через социальную сеть «Дневник».В теми учащимися, которые остались дома, учителя общаются через социальную сеть «Дневник».Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Омск накрыли арктические морозы, и до 8 февраля включительно синоптики дают все менее оптимистичные прогнозы. В ближайшие дни может похолодать сразу до -44 градусов.

Тем временем то, что так пугает взрослых, для омских школьников настоящий праздник. У них могут появиться дополнительные выходные.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного минобразования, во многих школах региона решили прислушаться к рекомендации перенести каникулы для первоклашек, которые обычно бывают в середине третьей четверти. Если ранее они были запланированы с 11 по 18 февраля, то теперь их перенесут на период с 4 по 11 февраля. Это сделано для того, чтобы малыши не потеряли целую учебную неделю из-за капризов погоды.

- Родителям остальных учеников надо с утра смотреть на столбики термометров. Если температура ниже нормы, дети могут не идти в школу, - рассказал пресс-секретарь ведомства Илья Крылич. - Но если хотя бы один ученик будет в классе, учитель проведет урок. Все педагоги у нас несмотря на морозы приходят на работу. В теми учащимися, которые остались дома, они общаются через программу «Дневник». Это как социальная сеть, где можно получить задание или спросить у учителя, если что-то из пройденного не понятно.

СПРАВКА «КП»

Когда можно не идти в школу?

При температуре ниже:

- минус 30 градусов - не учатся начальные классы,

- минус 32 градусов - школьники 5-9 классов,

- минус 35 градусов - старшеклассники 10-11 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: "Наши эмигранты редко добираются до вершины небоскреба, чаще остаются на нижних этажах или на парковке..."
Александр Синельников прокомментировал KP.RU итоги опроса, согласно которым более 40 процентов молодых россиян думают о возможном отъезде из страны
Новости 24
Для тех, кто в деле 24/7
В Омске грабители магазина врезались в светофор на угнанной машине
За сутки в Омске обморозились 7 человек
Спортсмены отдадут дань памяти воинам-интернационалистам
Экс-чиновнику Ровейну снова перенесли приговор за убийство жены
Омичке, которая бросила четырех детей и уехала с дальнобойщиком, грозит год тюрьмы
Заявления об истязаниях в омской колонии назвали попыткой дестабилизировать обстановку
Стала известна причина пожара в Омске, на котором погиб мужчина
В омском «Авангарде» заявили, что не платили денег Моуриньо за посещение матча
В Омской области появились первые жертвы сильных морозов
В Омске на пожаре погиб человек
В Омске мошенник под видом следователя выманил у пенсионера 713 тысяч
Обманутая пенсионерка заплатила мошенникам 100 тысяч за лечение от рака в Омске
Росгвардейцы в Омской области задержали грабителя магазина
В морозы омский боец Шлеменко купается в проруби и снимает это на видео