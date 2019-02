Жозе Моуринью упал после вбрасывания шайбы в игре «Авангарда» и СКА

Звездный Жозе Моуринью умудрился сделать незабываемым даже обычное вбрасывание шайбы перед хоккейным матчем в Балашихе. Правда, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» так прославиться точно не планировал и с удовольствием избежал бы этого. Но случилось то, что случилось.

Напомним, футбольного тренера пригласили открыть игру между «Авангардом» и СКА. Моуринью приехал накануне, сфотографировался с хоккеистами, раздал автографы и пообщался с поклонниками. А вечером вышел на лед, чтобы произвести символическое вбрасывание. С этим он справился. А потом, уже собираясь уходить, Жозе заметил протягивавшего ему руку Павла Дацюка - капитана питерской команды, как раз стоявшего на вбрасывании. Как воспитанный человек, Моуринью тотчас повернулся, чтобы поприветствовать игрока.

Но коварный коврик, расстеленный на льду площадки, свернулся под ногами звездного гостя, и он, не рассчитав равновесие, упал перед всеми зрителями, десятками операторов и фотографов. Невольный виновник случившегося, Дацюк, первым подбежал, чтобы помочь тренеру подняться. А капитан «Авангарда» Евгений Медведев довел Моуринью до бортика. После этого знаменитый гость поднялся в вип-ложу стадиона и досмотрел так странно начавшийся матч до конца.

Все-таки у португальца есть вполне приемлемое оправдание - он тренирует футболистов и лед в своей жизни видит, вероятно, не так уж часто.

Моуринью упал во время вбрасывания/Jose Mourinho fell on the ice before hockey game.