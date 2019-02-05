2019-02-05T07:30:55+03:00
Спорт

Жозе Моуринью упал после вбрасывания шайбы в игре «Авангарда» и СКА

Португальский тренер поскользнулся на коврике и не смог удержать равновесие [видео]
Анна МИКУЛА
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Хоккеисты бросились поднимать португальца.Хоккеисты бросились поднимать португальца.Фото: YouTube
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Звездный Жозе Моуринью умудрился сделать незабываемым даже обычное вбрасывание шайбы перед хоккейным матчем в Балашихе. Правда, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» так прославиться точно не планировал и с удовольствием избежал бы этого. Но случилось то, что случилось.

Напомним, футбольного тренера пригласили открыть игру между «Авангардом» и СКА. Моуринью приехал накануне, сфотографировался с хоккеистами, раздал автографы и пообщался с поклонниками. А вечером вышел на лед, чтобы произвести символическое вбрасывание. С этим он справился. А потом, уже собираясь уходить, Жозе заметил протягивавшего ему руку Павла Дацюка - капитана питерской команды, как раз стоявшего на вбрасывании. Как воспитанный человек, Моуринью тотчас повернулся, чтобы поприветствовать игрока.

Но коварный коврик, расстеленный на льду площадки, свернулся под ногами звездного гостя, и он, не рассчитав равновесие, упал перед всеми зрителями, десятками операторов и фотографов. Невольный виновник случившегося, Дацюк, первым подбежал, чтобы помочь тренеру подняться. А капитан «Авангарда» Евгений Медведев довел Моуринью до бортика. После этого знаменитый гость поднялся в вип-ложу стадиона и досмотрел так странно начавшийся матч до конца.

Все-таки у португальца есть вполне приемлемое оправдание - он тренирует футболистов и лед в своей жизни видит, вероятно, не так уж часто.

Моуринью упал во время вбрасывания/Jose Mourinho fell on the ice before hockey game.Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью поскользнулся на символическом вбрасывании перед матчем КХЛ в Балашихе между "Авангардом" и СКА Jose Mourinho was a special guest at the SKA - Avangard game. Something went really wrong at the opening face-off. Pavel Datsyuk saved The Special One. Моуринью упал в Балашихе, фото - https://www.sport-express.ru/hockey/khl/photoreports/mourinyu-ne-ustoyal-v-balashihe-1508580/ Моуринью упал на хоккее в Балашихе на вбрасывании - https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/smotrite-epicheskoe-video-i-chitayte-podrobnosti-o-tom-kak-znamenityy-futbolnyy-trener-zhoze-mourino-upal-na-ldu-areny-balashiha-pered-matchem-avangard-ska-1508589/

- Конечно, многое знаю про Моуринью: две Лиги чемпионов выиграл, топовый тренер. Один из самых известных в мире. Его падение? Страшно, конечно, но бывает. Никто не застрахован. Паша Дацюк вроде помогал, - прокомментировал после матча нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков.

Тем не менее, видео, выложенное в соцсети, уже собирает тысячи просмотров. Неловкость, случившаяся с приглашенным, только добавила записи красок и драматизма.

Кстати, «ястребам» Жозе Моуринью принес удачу - они обыграли соперников со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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