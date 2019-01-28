Омск захлестнула очередная волна минирований

Омичи с самого утра в городских пабликах сообщают о «минировании» школ и больниц. Горожане жалуются, что занятия в нескольких школах пришлось отменить, в больницах эвакуированные люди стоят на улицах. И это при том, что сегодня с утра температура воздуха в Омске около -30 градусов – на улице настоящий мороз.

- Утром (9 часов). Около школы номер 56 на Масленникова стоят: скорая, где-то 5 полицейских машин. Кто знает, что произошло? – пишут очевидцы.

Позже в том же паблике появилось уточнение, что к ним приходит много сообщений от омичей с сообщениями об эвакуации в той или иной школе. Сейчас, по информации омичей, эвакуированы школы №№ 10, 16, 21, 32, 36, 48, 55, 56, 73, 77, 82, 116. Детей отпускают по домам, чтобы они не мерзли на улице.

- Мы пришли на физру (1 урок) прозвенел звонок. Мы переоделись, пришли на английский. И нам говорят, «Школа заминирована, быстро выходим». Моя подруга оставила портфель, и рыдала из-за этого.

Детей с уроков отправили по домамФото: vk.com

В комментариях к записи многие школьники из разных учебных заведений подтвердили, что также они отправились домой из-за эвакуации. Школы оцеплены, на месте дежурит полиция и скорые.

Также в соцсетях появляются сообщения и об эвакуации некоторых больниц города.

- Позвонила сейчас жена, сказала, что на Космическом проспекте городская поликлиника № 17 заминирована. Все стоят на улице, страшно, очень! Не учения! Опять кто-то шутит! – написал сибиряк.

В полиции «Комсомолке» получить оперативный комментарий о ситуации не удалось – там пообещали рассказать о ситуации через некоторое время.