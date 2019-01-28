2019-01-28T13:42:41+03:00
Происшествия

В Омске 4-классница забеременела от своего «мужа» 6-классника

Все выяснилось, когда девочка с угрозой выкидыша попала в больницу
Анна МИКУЛА
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В Омске забеременела 13-летняя девочка.В Омске забеременела 13-летняя девочка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Возможно, эта история еще долго бы не вскрылась, если бы не несчастный случай. В БСМП-1 по экстренному вызову с острой болью в животе и сильным кровотечением доставили 13-летнюю девочку. Как выяснилось, она была на пятом месяце беременности. Была угроза не только выкидыша, но и жизни самой пациентки. По счастью, медикам удалось спасти и юную маму, и плод.

Как рассказали в пресс-службе областного СУСК, девочка учится в 4 классе. Забеременела она от своего «мужа»-цыганина. Парень ненамного старше своей «жены». Ему 14 лет и он учится в 6 классе. Также известно, что свадьбу они сыграли по законам своей нации. По факту случившегося правоохранители начали проверку. Так как оба будущих родителя несовершеннолетние, им, вероятно, никакого наказания им не грозит.

Это, кстати, не единственный такой случай за последнее время. За неделю в Омской области произошло еще два аналогичных случая, когда выявили несовершеннолетних беременных. Они произошли в Саргатском и Большереченском районах.

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