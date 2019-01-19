На Крещение в омские купели окунулись даже африканцы и мусульмане

Судя по всему, мягкая погода на Крещение в этом году развеяла сомнения даже у тех омичей, которые до последнего сомневались, стоит ли окунаться в прорубь. Вместо традиционных для 19 января лютых морозов в регионе днем было всего минус 3 градуса, и местные жители отправились смывать грехи в проруби. Кстати, в этом году в Омской области можно было окунуться в 46 купелей.

Фото: vk.com/omsk_vkФото: ВКонтакте

Фото: vk.com/omsk_vkФото: ВКонтакте

В Ленинском округе возле купели даже появилась подлодка Омск, вылепленная из снега. Фото: vk.com/club153031056

В 14-м Военном городке можно было посмотреть на танки. Фото: vk.com/club153031056

Несмотря на то, что Роспотребнадзор забраковал воду Иртыша в районе Зеленого острова, там сделали сразу две проруби - одну для обычных горожан, другую для моржей. Очередь из желающих окунуться выстроилась там к 9 утра, последние люди уходили уже затемно.

Тем временем, православная церковь довольно скептически относится к новомодной традиции, появившейся в последнее десятилетие. Но желающих отметить религиозный праздник таким способом это не особо смутило. Вероятно, испытать свои силы в ледяной воде пришли даже те, кто имеют смутное представление о христианстве. Например, в омских пабликах появилось видео, где в прорубь окунаются мужчины со словами «Аллах акбар». Вероятно, мусульмане приобщились в православной традиции, решив, что бог един.

Пятикурснику Аделю Ари Конде теперь будет, о чем рассказать друзьям из Анголы. Фото: omskregion.info

Были и вовсе необычные для русского глаза купальщики - африканцы, которые учатся в Омском автобронетанковом инженерном институте, опробовали сибирскую экзотику на себе. Вероятно, как окунались на морозе в ледяную воду, они будут рассказывать даже своим внукам.

Сделали прорубь и в поселке Павлоградка. Правда, прихожане местного храма в честь Преображения Господня с опаской смотрели на ледяную воду. Фото: vk.com/70tond

А вот один из омских аквапарков пригласил горожан смывать грехи в комфортных условиях. Там также прошел обряд освещения воды, которая, к слову, на Крещение считается святой вся.

- Кто хочет погрузиться в воду, наделенную чудодейственными свойствами, но не может это сделать из-за холодов, могут осуществить погружение в аквапарке, - оповещает сайт развлекательного заведения. - Для всех желающих будут работать бассейны в аквазоне и купели в SPA-комплексе. Все они имеют разную глубину и температуры воды - поэтому каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

Кроме того, в Омске были открыты еще четыре купели - все в поселке Новая Станица Ленинского округа. Там решили развлечь купающихся выставками военной техники и ретроавтомобилей. Также на территории 14-го Военного городка устроили полевую кухню - горячей кашей кормили всех желающих.

Представилась возможность смыть грехи и заключенным омских колоний - как мужских, так и женских.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

- С каждым годом число осужденных, желающих окунутся в святую воду, становится все больше, - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. - В прошлом году их было более 300 человек, в этом уже более 500 из которых 12 женщин. На службе присутствовали и те верующие, кто пока не решились окунуться в купель.

Некоторые омичи специально отправились в мистическое Окунево, чтобы окунуться в прорубь в реке Таре.

Некоторые омичи на Крещение отправились в прорубь в Окунево. Фото: vk.com/vokunevo

vk.com/vokunevo

Отметил Крещение и игрок омского «Авангарда» Сергей Широков. Хоккеист выложил в своем Instagram фото на фоне храма в Казани и поздравил всех подписчиков с православным праздником.

Хоккеист Сергей Широков поздравил болельщиков с праздником. Фото: Instagram

В общей сложности в купели на Крещение в Омской области окунулись около 14 тысяч человек. Возле всех прорубей дежурили медики и спасатели. По счастью, праздник обошелся без происшествий.