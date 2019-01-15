2019-01-15T10:04:13+03:00
Общество

Где установят купели на Крещение 2019 в Омске и области

«Комсомолка» рассказывает, где можно будет искупаться в проруби [список]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Окунаться в прорубь можно не дольше, чем на 10 секундОкунаться в прорубь можно не дольше, чем на 10 секундФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже в эту субботу, 19 января все православные будут отмечать праздник Крещения. Большинство людей верят, что если в этот день окунуться в прорубь, то это избавит от всех грехов. Как правило, для этого в толще льда прорубается крест, который освящает священник. В Омске и области в этом году будет оборудовано 46 купелей и 40 мест для окунания в прорубь на Крещение 2019. Погода, кстати, ожидается теплой – всего от -4 до -7 градусов.

Как отмечают в пресс-службе региональной МЧС, сейчас сотрудники ведомства проводят последние приготовления и проверки для выхода людей на лед. При окунании в прорубь они не советуют проводить в воде больше 10 секунд, а раздеться нужно непосредственно перед заходом в воду. Спасатели не рекомендуют согреваться алкоголем после купания в проруби, лучше сразу надеть теплую и сухую одежду.

У нас в городе можно будет окунуться в прорубь в трех местах. Будет оборудовано 7 купелей:

- парк «Зеленый остров», река Иртыш - 2 купели

- поселок Новая Станица, 14 военный городок, река Иртыш - 4 купели

- поселок Крутая Горка, река Иртыш - 1 купель

Еще 37 мест для окунания в прорубь будет оборудовано в разных районах Омской области:

- Калачинск, р. Омь - 1 купель

- Исилькульский район, село Маргенау, котлован - 1 купель

- Москаленский район, Москаленки, котлован - 2 купели

- Кормиловский район, Кормиловка, пруд - 1 купель

- Нижнеомский район, Нижняя Омка, река Омь - 1 купель

- Шербакульский район, Шербакуль, котлован - 1 купель

- Шербакульский район, село Екатеринославка, котлован - 1 купель

- Таврический район, село Копейкино, река Щучка - 1 купель

- Азовский район, село Азово, котлован - 1 купель

- Омский район, Петровское сельское поселение, деревня Бородинка, котлован - 1 купель

- Омский район, село Красноярка, река Иртыш - 1 купель

- Любинский район, Красный Яр, река Иртыш - 1 купель

- Любинский район, деревня Авлы, река Авлуха - 1 купель

- Любинский район, деревня Новоархангелка, озеро Нагибино - 1 купель

- Любинский район, Политотдел, озеро Глубокое - 1 купель

- Горьковский район, деревня Крупянка, база отдыха «Белый Парус» река Иртыш - 1 купель

- Русско-Полянский район, село Солнечное, котлован - 1 купель

- Черлакский район, Черлак, приток река Иртыш - 2 купели

- Черлакский район, Черлак, река Иртыш (в районе паромной переправы) - 1 купель

- Павлоградский район, Павлоградка, котлован - 1 купель

- Полтавский район, Полтавка, озеро Караката - 1 купель

- Полтавский район, село Новоильиновка, озеро Зеленое - 1 купель

- Большереченский район, Большеречье, река Иртыш - 1 купель

- Муромцевский район, Муромцево, река Тара - 1 купель

- Саргатский район, село Заготзерно, река Иртыш - 1 купель

- Называевский район, Называевск, котлован - 1 купель

- Называевский район, село Жирновка, котлован - 1 купель

- Называевский район, село Князеево, котлован - 1 купель

- Тюкалинский район, Тюкалинск, река Тюкалка - 1 купель

- Седельниковский район, село Седельниково, река Уй - 1 купель

- Тарский район, Тара, река Иртыш - 1 купель

- Знаменский район, деревня Богочаново, ДОЛ «Дружба», озеро Ныр - 1 купель

- Знаменский район, село Знаменское, озеро Изюк - 1 купель

- Колосовский район, село Колосовка, река Оша - 1 купель

- Тевризский район, село Екатериновка, река Туй - 1 купель

- Большеуковский район, село Большие Уки, река Большой Ук - 1 купель

- Усть-Ишимский район, село Усть-Ишим, река Ишим - 1 купель.

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