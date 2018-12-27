Губернатор Бурков не представляет Новый год без оливье, а мэр Омска приготовит сельдь под шубой
Считанные дни остаются до Нового года. Это один из немногих праздников, которые отмечают абсолютно все. «Комсомолка» решила выяснить, как будут встречать Новый 2019 год Свиньи известные в Омске люди.
ТРЕНЕР «АВАНГАРДА» ВСТРЕТИТ ГОД В БАЛАШИХЕ
Для канадского тренера омского «Авангарда» Боба Хартли это станет первым Новым годом в России. Правда, встретить его в Сибири все-таки не получилось. Из-за проблем с ареной команда вынужденно выступает в Подмосковье. Так что, скорее всего, именно там Хартли и отметит Новый год.
Кстати, для североамериканцев этот праздник не самый почетный. В отличие от России на родине специалиста с большим размахом традиционно 25 декабря отмечают все же Рождество. «Ястребы» в честь всех праздников устроили катания на коньках семьями. На арену в Балашихе приехали жены и дети хоккеистов. Всех их поздравили наши Дед Мороз и Снегурочка.
- Вообще-то отмечать Новый год не в наших традициях. В Канаде все-таки главный праздник – это католическое Рождество. Вот его мы уже отпраздновали, – рассказал «Комсомолке» главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. – Но поскольку я работаю в России, конечно, приобщился к традициям этой страны. Стараемся создать душевную обстановку в команде. Накануне у нас уже прошли традиционный корпоратив и предновогодние семейные катания. Когда игроки выходят на лед вместе со своими близкими, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Непосредственно Новый год я отмечу с супругой в Балашихе – она со мной в России. А 2 числа уже вылет на игру в Казань. Хочется, от души пожелать омичам счастья и здоровья в будущем году, а мы постараемся радовать их победами.
А вот уроженец Урала губернатор Александр Бурков праздники встретит в Омске. Отдохнуть глава региона планирует только первые три дня Нового года, а потом собирается выйти на работу. Уже 4 января у Буркова назначено совещание.
Фото: hawk.ru
БУРКОВ ВЫЙДЕТ ИЗ ОТПУСКА 4 ЯНВАРЯ
Губернатор также рассчитывает пробежать одну из дистанций Рождественского полумарафона. Давно известно, что глава региона питает слабость к спорту. Он увлекается лыжами, бегом и стрельбой.
- Новый 2019 год буду встречать как и многие омичи в семейном кругу, конечно же, в Омске. Я не представляю новогоднего стола без салата оливье. Это тоже традиция, причем всех россиян, – говорит Александр Бурков. – Конечно, как таковые первые рабочие мероприятия в 2019 году планируются с 4 января, но и с 1 по 4 января я нахожусь на оперативной связи. Каждое утро начинается с изучения рапортов МЧС и УМВД. В выходные мы особенно усиливаем меры безопасности. Но я надеюсь, что омичи будут аккуратны в новогодние праздники и сберегут свое здоровье. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить жителей Омской области с наступающими новогодними праздниками. Желаю здоровья, благополучия, мира и добра семьям. И желаю всем нам, чтобы Омская область процветала и развивалась.
Мэр Омска Оксана Фадина 31 декабря встретит в кругу семьи – с родителями. По признаниям градоначальницы, она не любит шумные компании. Зато Оксана Фадина как-то рассказывала, что обожает есть мандарины на морозе. Наверняка глава города не станет нарушать эту традицию. Она рассказала нам, как отметит этот Новый год.
- Буду встречать в кругу семьи. Я не люблю шумные компании, всегда праздную с самыми близкими людьми. Стараюсь все приготовить на праздничный стол сама, потому если успею, сделаю один из своих любимых новогодних салатов – «Сельдь под шубой», - рассказала Оксана Николаевна. – В сам Новый год обязательно загадываю желание, как и многие из нас – под бой курантов.
А вот выспаться в праздничную ночь мэру точно не удастся. А все из-за необычного ритуала Оксаны Фадиной.
- Еще с 2003 года у меня появилась новая традиция, просыпаться утром 1 января рано-рано. Очень люблю эту тишину, когда кажется, что все вокруг еще спят. А ты уже на ногах, как будто один на один с городом. Интересные ощущения, – поделилась мэр Омска.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«31 декабря я отвечаю за выпечку – готовлю торт»
Спикер городского совета Владимир КОРБУТ:
- Встречаю Новый год традиционно только в кругу семьи. Раньше, когда сын жил с нами, отмечали с ним, сейчас вдвоем с женой и нашей собакой. А вообще уже все выходные расписаны. 1 января у тещи день рождения, традиционно всей семьей собираемся у нее на даче. 2-го – в кругу своих коллег из МЧС, 4-го – встречаемся с одноклассниками. И вот так все проходит, при условии, что нет никаких происшествий. Дай бог, чтобы в этом году все было спокойно, без ЧП и авария. Тогда все пойдет по плану. Новогодний стол мы накрываем с супругой вместе. Это и оливье, а я отвечаю за выпечку. Лично пеку сладкий пирог или торт. В общем, накрываем на стол, как в лучших домах Парижа и Лондона. Стараемся как можно ярче встретить праздник. Сначала по омскому, а потом и по минскому времени – у меня в этом городе живет родной брат. С ним мы друг друга поздравляем по Скайпу. А после боя Курантов идем гулять с собачкой на набережную – посмотреть, как люди веселятся. Хочется пожелать омичам, чтобы каждый ощущал плечо друга, на которого можно опереться. Чтобы каждый человек знал, что он не один в этом мире! Пусть все мечты сбываются!
ДОСЛОВНО
«У нас традиция: 1 января заваривать чай с медом и идти в баню»
Депутат Госдумы от Омской области Дмитрий ПЕРМИНОВ:
- Новый год я всегда стараюсь отмечать с родными и близкими. Буду встречать Новый Год Омске. Первого января у нас с друзьями и родственниками есть традиция, мы завариваем вкусный чай с медом и идем в баню. Из блюд на столе у нас обычные традиционные блюда – оливье, селедка под шубой и холодец, а еще пельмени собственного производства. Их у нас лепит мама, а мы ей помогаем. Новый год – это семейный праздник, поэтому я желаю всем встретить его и провести новогодние каникулы с семьей и близкими людьми.
Влада Рослякова каждый год приезжает в Омск из Нью-Йорка, где сейчас живет. Фото: Instagram
А В ЭТО ВРЕМЯ
ТОП-модель Влада Рослякова год Свиньи встретит в Сибири
У известной модели, нашей землячке, Влады Росляковой традиция. Каждый год девушка приезжает на новогодние праздники из Нью-Йорка в Омск. Этот год не стал исключением. Рослякова уже сходила на елку в Музыкальный театр и прогулялась по городу. Впечатлениями от праздников девушка поделилась в Instagram, выложив фото со скульптурой оленя.
- С Рождеством мир! А какие подарки вы нашли под елкой? Кстати, у нас в России большинство людей отмечают только Новый год. Желаю всем обрести мир в сердцах и умах, – написала омская модель в социальных сетях.