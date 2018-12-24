Сколько омичи станут платить за коммуналку с 1 января

Каждый раз под Новый год власти готовят нам своего рода подарок – очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Это уже чуть ли не ритуал. В 2019 году цифры будут повышать дважды – 1 января и 1 июля (подробнее см. «На заметку»). Традиционно ощутимей всего подорожает тепло, стоимость одного куба горячей воды у ОмскРТС, который является основным поставщиком, будет рассчитана на днях. В целом в новом году, по данным РЭК, тарифы на коммуналку поднимут на 4%.

- В целом по Омской области много тарифов было установлено со снижением, но есть и тарифы с большими ростами. На рост влияют необходимость доведения зарплат до нового минимального размера оплаты труда, рост стоимости топливных ресурсов, увеличение налога на добавленную стоимость и инфляционные факторы, – прокомментировали новые цифры в РЭК Омской области.

Утвердили в регионе и новый муниципальный тариф на содержание жилья – от него, как правило, отталкивается большинство управляющих компаний города. В цифры включили, в том числе и услугу по вывозу мусора, хотя с 1 января по закону оплачивать ее собственники должны по отдельным квитанциям регионального оператора. Однако в Омской области утвердить тариф для ООО «Магнит» до сих пор не смогли – компания не подала в РЭК необходимый пакет документов. Поэтому власти и проделали такой трюк с муниципальным тарифом на содержание жилья. По прогнозам экспертов, региональный оператор приступит к работе не раньше февраля-марта 2019 года.

ФОТО? Лариса Горчухина

- Новый тариф на содержание жилья мы в обществе потребителей называем воровским. Он сделан так, как выгодно недобросовестным УК, – считает председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. – Рассмотрим пункт «техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения, отопления». Допустим, в многоэтажке не работает вентиляция, а это ведь сплошь и рядом. Вы приходите за перерасчетом, а вам в УК отвечают: здесь в квитанции все в одной строке, мы не можем оттуда выделить отдельно именно вентиляцию. Потому деньги не вернем. Но главное: спросите дворника, какую зарплату он получает. Окажется, половину или треть от цифры, которую вы платите. И вы ничего не докажете. Вам скажут: видите сколько услуг в строке, у нас трактор работал и т. д. Потому и «воровской тариф» - воровать помогает. Выход самый простой: требовать, чтобы дали расшифровку тарифа и форму отчета. Откажутся - переходить в другую УК, где согласятся.